В Челябинской области появятся деревни-призраки

Дома в них есть, но жителей нет

В Челябинской области могут ликвидировать сразу две деревни. Так, в ближайшие недели шанс пропасть с карт — у Варваринки в Октябрьском районе и Башкирово в Брединском районе. Соответствующие документы уже подготовлены, их рассмотрят на очередном заседании Заксобрания области, там же примут решение о судьбе деревень.

Забрать название и статус решили из-за отсутствия жителей в населенных пунктах. В Варваринке люди не селились с 2007 года, здесь нет ни торговых, ни культурных объектов, отсутствуют администрация и промышленные предприятия. Стоят лишь покосившиеся дома, в которых, кроме пауков, никто не живет.

Похожая судьба и у Башкирово: люди покинули поселок из-за отсутствия инфраструктуры и перспективы его развития, а рабочих мест там попросту не было. На сегодняшний день там не осталось ни дорог, ни жилых домов.

Как говорится в законопроектах, исключение деревень из перечня населенных пунктов «не повлечет за собой социально-экономических последствий» для Челябинской области.