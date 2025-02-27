В Челябинской области ищут самые красивые деревни и городки

Они могут стать новой туристической достопримечательностью региона

В Челябинской области будут искать самые уникальные деревни, чтобы пополнить список туристических точек Ассоциации «Самые красивые деревни и городки России». Об этом сообщили в Центре проектного развития территорий и туризма Челябинской области.

Ассоциация объединяет малые населенные пункты с населением до 30 тысяч человек, которые могут стать новым местом притяжения для туристов. Сейчас в списке 97 деревень и городков со всей России — 35 из них пока только кандидаты на вступление в ассоциацию. Все пункты отмечаются на карте России, так что туристы могут удобно выбрать любую точку для путешествий. Также самые красивые деревни приобретают особый привилегированный статус, популярность, востребованность и узнаваемость.

От Челябинской области пока не представлено ни одной деревни или городка.

«Основатели проекта „Самые красивые деревни и городки России“ уверены, что на Южном Урале есть большой потенциал. Среди гор, реликтовых лесов и вдоль степных равнин и рек есть такие жемчужины, которые требуется только обрамить, чтобы подчеркнуть красоту и идентичность», — отмечают в Центре проектного развития.

Первая экспедиция по поиску красивых деревень в Челябинской области может состояться в 2025 году. Эксперты проведут отбор и сертификацию деревень, подавших заявки до конца марта текущего года. Поселения принимаются после их оценки по эстетическим, градостроительным, архитектурным, историческим, экологическим и туристско-инфраструктурным критериям.