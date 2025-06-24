В Златоусте отреставрируют женскую гимназию начала XX века

У здания обновят фасад, а окна заменят на деревянные

В женской гимназии Златоуста все окна заменят на деревянные. Так постройке начала XX века вернут исторический вид. Какие еще работы по реставрации ждут объект культурного наследия, рассказали в региональном Госкомитете охраны ОКН.

Сейчас проект ремонтных работ находится а рассмотрении. По нему зданию женской гимназии (ныне детская школа искусств № 1) по улице Петровской вернут первоначальный вид. Так, рабочие отреставрируют фасад, восстановят кирпичную кладку и покраску. Окна заменят на деревянные, изготовленные по образцу со старых фотографий. Также в здании заменят водосточную систему и отремонтируют конструкции крыши.

Трехэтажное здание в стиле эклектики с элементами классицизма и модерна появилось в Златоусте в начале прошлого столетия: нижний корпус построили в 1905 году, верхний — в 1908-м. Здесь по общеобразовательной программе обучали девочек и готовили учителей начальной школы. На сегодня гимназия сохранила свою планировку и внешний облик, а элементы интерьеров.