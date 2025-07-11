Челябинский особняк XIX века на Цвиллинга разобрали, чтобы восстановить

Жителей обеспокоил снос дома Агрова — Кузнецова в центре города

В Челябинске 10 июля демонтировали здание на Цвиллинга, 8. Это вызвало вопросы у жителей города. Ведь уже несколько месяцев обсуждается тема реставрации здания с последующим открытием в нем центра современной музыки.

Вот-вот должны были начаться работы. В мае 2025 года Госкомитет охраны ОКН Челябинской области сообщал, что проект реставрации дома Агрова — Кузнецова согласован, и делился подробностями предстоящих работ.





Фото Марата Муллыева, из архива «ИА Первое областное»

В частности, в Госкомитете напомнили, что здание — памятник регионального значения. Дом, построенный в 1880-х годах на углу улиц Цвиллинга и Карла Маркса, представляет собой прекрасный пример эклектичной архитектуры конца XIX — начала XX веков. Его фасад украшен барочными деревянными наличниками и пилястрами.

В настоящее время здание находится в аварийном состоянии, уточняли в региональном ГКО ОКН. Проект реставрации направлен на сохранение исторического облика и адаптацию дома к современным условиям.

В первую очередь собирались разбирать аварийные конструкции, укреплять фундамент и подвальные стены. Затем планируется воссоздать фасады и крышу.

Исторический облик здания по проекту собираются восстановить. Внесут и необходимые современные детали: пандус, парковку, ливневую канализацию.

«Интерьеры дома утрачены, поэтому проектом предложено нейтральное оформление с элементами стилизации в „русском стиле“: фигурные деревянные наличники на окнах и дверях, профильные карнизы в верхней части стен», — отметили в Госкомитете.

Информацию подтвердили в Челябинской филармонии.

«Здание по адресу Цвиллинга, 8 было взято в управление Челябинской филармонии с целью реставрации объекта. На базе особняка появится Центр современной музыки в 2026 году. В будущем мы планируем проводить здесь концерты, мастер-классы и другие культурные мероприятия. Работы идут в соответствии с плановой реставрацией и воссозданием», — сообщили в организации.