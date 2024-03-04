В Челябинске откроют центр современной музыки в заброшенной усадьбе

Закончить реставрацию планируют в следующем году

В деревянном доме А. А. Агрова — И. П. Кузнецова по адресу Цвиллинга, 8, откроется центр современного искусства. Информация о поиске подрядчика для реставрации здания появилась на официальном сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, в особняке пройдет капитальный ремонт: восстановят и укрепят фундамент и несущие конструкции, проведут замену трубопроводов, реконструируют сохранившиеся части здания.

Челябинский краевед Юрий Латышев рассказал корреспонденту информагентства, что особняк по улице Цвиллинга стал одним из примеров, когда объект культурного наследия смогли изъять из частной собственности. Юрий Латышев признался, что к центру современного искусства относится скептично, но «это лучше, чем ничего».

Напомним, что дом Агрова — Кузнецова имеет сложную и запутанную судьбу. Здание пытались продать за 1 рубль, потом дом трижды продавался на торгах разным собственникам. Последний владелец должен был вернуть зданию исторический вид до 1 октября 2022-го. В последнее время здание закрывает тент с изображением фасада — так объект культурного наследия хотя бы смог спрятаться от мусора, который челябинцы скидывали в подвальные окна.

Закончить работу над центром планируют в декабре 2025 года.