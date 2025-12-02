Челябинский независимый книжный закрыл одну из точек продаж

Организаторы не знают, сколько еще продержится проект

Независимый книжный магазин «Тем более», который работает в Челябинске последние два года, объявил о закрытии одной из площадок. Последние книги увезли из магазина «Союз».

«Сколько еще продержимся? Не знаю! Пока работаем», — написала в своем телеграм-канале сооснователь книжного Люцина Мухутдинова.

Сейчас остатки книг находятся в кофейне Blossom. Ранее корреспондент 1obl.ru связывался с Люциной и уточнял о дальнейшей судьбе проекта, так как слухи о закрытии уже были. Тогда девушка ответила, что команда будет делать упор на мероприятия, а магазин может поменять формат. Напомним, организаторы «Тем более» проводят в городе книжный клуб и благотворительный фестиваль «Лампочка». В третий раз «Лампочка» побила собственный рекорд пожертвований и заработала 656 тысяч рублей для детей с онкологией.

Добавим, в Челябинске незавидная история с независимыми книжными. Закрылся отдел на «Гражданпроекте», года не проработала «Утопия», специализирующаяся на интеллектуальной литературе. Однако появляются и новые проекты: не так давно в городе открылся книжный магазин с кофейней внутри.