Челябинцы рассказали, куда любили ходить в «нулевые»

Половина из этих мест уже закрылась

Каждый из нас хоть раз с грустью и ностальгией вспоминал места, в которых бывал в детстве, — любимую кулинарию, пиццерию, куда ходили с семьей по праздникам, кафе с самым вкусным в Челябинске мороженым. Но куда делись все эти места? Корреспондент Первого областного выяснил, куда челябинцы любили ходить в детстве и что сейчас находится на этих местах.

«Здесь была вкусная кулинария. Я в детстве ходил, школьником еще. Это где-то в 80-е было».

«Мы с одноклассниками постоянно ходили в одно кафе после уроков. Это было самым крутым местом в районе, а сейчас я не знаю, работает ли оно. Наверное, закрылось...»

С этих слов началась наша история и наше шуточное расследование — существуют ли до сих пор места, которые мы так любили. В Челябинске, крупном мегаполисе, таких заведений предостаточно: где-то от парикмахерской, в которую мы ходили в детстве, осталась лишь советская вывеска, где-то магазинчики располагаются в самом центре, но никому уже не интересно туда ходить, где-то, помнится, пыталась работать мировая сеть кондитерских, славящаяся «улитками» с корицей.

Наш маршрут начался с самого центра, точнее Торгового. Внутри — пустые коридоры без единого человека, большинство отделов закрыты на рольставни, лестницы на второй этаж перекрыты, а единичные посетители шепотом делятся друг с другом: «Сто лет здесь не был, тут будто вымерло все». А шепотом разговаривают, потому что пустые коридоры дают небывалую акустику.

Когда-то здесь было много отделов, в том числе детских. Нашему корреспонденту здесь покупали первые каблучки для выступления в начальной школе. Сегодня — ни каблучков, ни продавцов. Редкие сотрудники удивляются человеку с фотоаппаратом: «Что за съемка? У нас здесь нельзя! Что это за подозрительные люди решили отснять каждую деталь?»

Сотрудница магазинчика с мужской одеждой поделилась, что сейчас в Торговом центре людей можно встретить редко, работать удается только с постоянными клиентами, которые приходят уже по 20 лет.

«У нас тут закрыли столовую, где работники питались. И все, даже попить негде. Люди, естественно, не будут сюда заходить — здесь ни развлечений, ни комнаты для детей. Вот если бы магазин продуктовый поставили, стало бы лучше, мне кажется. А пока вот так — безлюдно. Сейчас подростки стали заходить, но они просто в коридорах тусуются, это не покупатели», — поделилась женщина.

Перед Торговым центром раньше располагалась пиццерия. Необычное круглое здание привлекало челябинцев и, конечно, покупателей, которые рассказывали, что обожали ходить сюда в начале 2010-х годов. Сейчас внутри только ободранные стены и ссыпавшаяся на пол штукатурка. А перед парковкой у пиццерии — сорванные шлагбаумы и закрашенные окошки, где раньше сидели милые женщины, пропускающие на стоянку после приветственного взмаха рукой.

Другая пиццерия из детства — на улице Цвиллинга. Снаружи кажется, что своим духом она осталась где-то там, в начале «нулевых». Да и забыли о ней все — кого не спросишь, заказывают в других местах. Внутри на удивление оживленно — тут и подростки, и студенты близлежащих вузов, и мужчины в пиджачках и галстуках. В меню — много незнакомых названий, но встречаются и из детства, например пицца «Студенческая».

«Не сказала бы, что к нам ходит мало людей. Когда как, конечно, но обычно полно народа», — отметила кассир.

Если пойти по культовому общепиту начала двухтысячных, то вспоминаются два кафе-мороженых: на Теплотехе и автомобильном училище. В одно попасть мы не смогли — там шел корпоратив. Зато в окно был заметен интерьер, будто специально сохраненный из девяностых. Правда, теперь мороженого здесь не подают.

На автомобильном училище мороженое еще есть. А вот людей внутри мало. Челябинцы делились с нами, что даже не знают, работает ли до сих пор это кафе из детства.

«Лучшие школьные праздники были здесь: мы с одноклассниками объедались до больного горла, родители отдыхали от нас в соседнем зале. А сейчас оно работает вообще? Мне казалось, что это мороженое теперь только в магазине можно купить...» — поделились с нами читатели.

Закрылись в Челябинске и культовый «Титаник», и пиццерия на ЮУрГУ, последний филиал которой остался в Доме облисполкома на площади Революции.

Помимо кафе встречаются и забытые книжные, которые пытаются оставаться на плаву, не столкнувшись с айсбергом сетевых продавцов. На Гражданпроекте есть такой магазинчик. В январе от большого зала остался маленький закуток: часть помещения занял пункт выдачи маркетплейса, часть — просто макулатура. Как рассказали нам читатели, книжный в скором времени прекратит свое существование. Не помогли работать ни постоянные акции, ни необычные печатные находки, затерянные среди популярной литературы.

Забыли дорогу многие в Дом быта и ЦНТИ. До недавнего времени в последнем работали букинисты, но сейчас в здании не осталось магазинов. В Доме быта продавцы книг еще работают — это одна из немногих точек, где можно встретить букинистов: год назад их коллеги перестали работать на культовом книжном развале в центре пешеходной Кировки.

Многие читатели поделились с нами, что одевались в начале двухтысячных в Молодежной моде, а некоторые — и в Пассаже. Их тоже больше не существует: места заняли многочисленные бары, кафе, развлекательные площадки. Единственное напоминание — надпись «Молмо» на указателе, ведущем в подвал здания, и наклейка «Покровский пассаж» на дверях бывшего магазина.

Венец нашего списка забытых мест — кинотеатр «Россия». Когда-то там крутили фильмы, даже в 3D. В кино ходили взрослые и дети: долгое время он был единственным кинотеатром на весь Металлургический район, отрезанный от остального города. С 2015 года здесь не показывают фильмы, не раздается смех челябинцев. Сейчас внутри располагается один из множества магазинов одежды...