Книжный магазин «Утопия» в Челябинске объявил о закрытии

Причина — резкое повышение цены на печатную продукцию

В Челябинске закрывается независимый книжный магазин «Утопия», который проработал меньше года. О скором прекращении работы ИА «Первое областное» сообщил основатель магазина Илья Пронченко. Сообщество книголюбов, которое образовалось среди покупателей «Утопии», будет сохранено. Также продолжатся встречи исторического клуба и другие мероприятия.

«Книги подорожали уже неоднократно. В среднем на 20—30% начиная с 24 февраля. Дело связано не только с бумагой, но и, насколько я знаю, нехваткой ниток и прочего, что в России не производится. Некоторые отличные издательства вообще печатались за рубежом: например в Латвии. Мы переоценку книг не делали, так как их цена и так немаленькая. Как итог, оценив наши перспективы, решили закрываться», — рассказал Илья Пронченко.

По его мнению, у книжных магазинов формата «Утопии» (камерных, ориентированных на качественную, интеллектуальную литературу) в текущих обстоятельствах мало шансов продолжить свою деятельность.

«Большим сетевым магазинам проще. У них и у нас, к примеру, большая разница в закупочной цене. Для нас подорожание более критично. Кроме того, у сетевиков значительный процент заработка — это канцелярия, аксессуары и учебники, которые люди покупают по необходимости. И, наконец, там есть ресурсы, чтобы пережить турбулентность. В отличие от нас», — добавил основатель «Утопии».

В настоящее время магазин распродает остатки книг, после чего закроется. «Утопия» проработала в Челябинске меньше года.

О предлагаемых сегодня мерах поддержки книжного рынка читайте в нашем материале.