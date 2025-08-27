В Челябинске откроют независимый книжный магазин с кофейней внутри

В новом пространстве на Тимирязева объединят искусство и кулинарию

В центре Челябинска открывается новый независимый книжный магазин с необычным названием «Шмульберк». В нем одновременно разместятся трехметровые стеллажи с почти четырьмя тысячами книг и кофейня. Как родилась идея и почему захотелось объединить кофе и литературу, рассказала владелица книжного Александра Буранбаева.

Не просто книжный, но и кофейня с собственной кухней — именно такой формат у «Шмульберка». Причем идея нового для города места родилась у Александры случайно, прямо во время поиска локации для заведения. Культурный уголок на Тимирязева, окруженный кинотеатром Пушкина, галереей современного искусства, творческими институтами и историческими зданиями, навеял мысль о еще одном месте, посвященном искусству.

«Делать простую очередную кофейню мне не хотелось. В детстве мне нравилось ходить с родителями в похожее место, где можно было посидеть и почитать. Так и родилась идея объединить книги и кофе, к тому же в Челябинске эта ниша все еще не заполнена», — рассказала Александра.

Здесь можно будет не только выпить латте, капучино или раф, но и поесть — в заведении будет собственная кухня. Да, отчасти одним из вдохновителей стал петербургский магазин «Подписные издания», но повторять проект не хотелось — хотелось создать что-то интересное и нужное и для города.

«Мне хотелось сделать что-то для людей, для челябинцев. Я и сама люблю читать, у меня в каждой комнате стоят книжные шкафы», — поделилась хозяйка магазина.

Высокие стеллажи будут вмещать несколько тысяч книг. Уже сейчас заключены договоры с ЭКСМО, Ad Marginem, издательством ВШЭ, АСТ, «Редакцией Елены Шубиной», Corpus. Наполняться полочки будут постепенно: для начала закупят определенное количество книг, а потом их будут дополнять по запросу самих челябинцев.

Кстати, необычное название «Шмульберк» — это имя Самуила Цвиллинга при рождении. Рядом с книжным находится сквер с памятником Цвиллингу, к дому примыкает и одноименная улица. Но отдавать дань памяти революционеру не собирались — просто это название понравилось по звучанию и своей уникальности во время мозгового штурма.

Открытие книжного запланировано на начало сентября.

Напомним, в Челябинске независимые книжные практически не представлены. Сейчас в городе работает проект «Тем более», но это не полноценный магазин, а полочки с книгами в кофейне Blossom и магазине «Союз». А в 2022 году в Челябинске закрылся магазин «Утопия», который позиционировал себя как площадка с интеллектуальной литературой. Причиной закрытия владельцы тогда назвали рост цен на бумагу и типографские услуги.