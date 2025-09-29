Челябинский книжный форум «Рыжий фест» собрал на своей площадке 20 тысяч человек

Люди шли знакомиться с новыми для себя авторами и почти сотней издательств со всей России

Челябинский литературный форум «Рыжий фест» и Южно-Уральскую книжную ярмарку, прошедшие в минувшие выходные, посетили свыше 20 тысяч человек. Об этом сообщили организаторы фестиваля.

В этом году для жителей и гостей Челябинска подготовили свыше 100 мероприятий под общей темой «Написано и издано в России». Упор организаторы сделали на небольших региональных изданиях, продукцию которых не купить в сетевых книжных или на маркетплейсах. Писатели тоже были со всей России: от Москвы и Санкт-Петербурга до Владивостока, Белгорода и Архангельска.

К слову, за последние годы динамика посетителей выглядит так: 4,5 тысячи в 2022 году, 8,6 тысячи в 2023-м и 15,4 тысячи в 2024-м. В этом году количество посетителей выросло еще на пять тысяч.

Ранее корреспонденты ИА «Первое областное» публиковали фоторепортаж с открытия «Рыжего феста».