В Челябинске закрывается книжный магазин «Библио-Глобус»

Последний день работы — 16 ноября

О закрытии в ТРК «Фокус» книжного магазина «Библио-Глобус» сообщили на официальном сайте торгово-развлекательного комплекса и в паблике челябинского «Библио-Глобуса».



«Мы к вам с невеселыми новостями. По инициативе московского ТД „Библио-Глобуса" челябинский магазин прекращает свою работу. Спасибо, что все это время были с нами, спасибо, что приходили к нам в гости, творили, играли, веселились вместе с нами и, конечно, читали хорошие книги и обсуждали их», — говорится в сообщении.



«Библио-Глобус» отличался от остальных книжных магазинов атмосферой и организацией пространства: можно было устроиться в кресле и читать книги, пока еще не решил, покупать или нет, был удобный электронный поиск книг на полках, кроме того, с разной степенью регулярности проводились творческие встречи с писателями, лекции о современной литературе, педагогике, искусстве... Один из главных книжных страны проработал в Челябинске 12 с половиной лет (с января 2011 года).



В администрации книжного магазина ситуацию прессе не комментируют. До 16 ноября включительно «Библио-Глобус» еще работает. В выходные книги продавались со скидками, в кассы, по словам очевидцев, выстроились огромные очереди.

