На челябинском книжном фестивале собрали 656 тысяч рублей для детей с онкологией

Третья «Лампочка» побила свой же рекорд по числу пожертвований

В Челябинске прошел третий благотворительный книжный фестиваль «Лампочка», установивший рекорд по сборам. Мероприятие принесло 656 тысяч в поддержку детей с онкологическими заболеваниями — почти вдвое больше, чем на предыдущих фестивалях, сообщили организаторы.

«Лампочка» строится на книгообмене: сначала челябинцы приносят на фестиваль издания в хорошем состоянии, а затем литературу приобретают другие горожане. Все деньги от продажи шли в фонд «Искорка». Также на фестивале провели творческие мастер-классы и лекции.

«Проекту нет и одного года, первая „Лампочка“ собрала 338 тысяч. У нашего фестиваля нет никакой господдержки и грантов, мы буквально все делаем сами. Три человека, три простые девушки — и смогли собрать 656 тысяч! Я считаю, для наших вводных данных — это грандиозный результат», — поделилась организатор фестиваля Люцина Мухутдинова.

Собранные средства пойдут на проект «Реабилитация» — комплекс мероприятий для детей, победивших онкологию. Программа включает психологическую помощь, социализацию и восстановление после лечения.