«Только ненормальные люди занимаются книгами»: когда в Челябинске начнется ренессанс книготорговли

Разговор с основателями магазина «Тем более» о литературе и борьбе за выживание

В Челябинске по пальцам можно пересчитать независимые книжные — не федеральные сети, а проекты горожан, решившихся договориться с издательствами и самостоятельно продавать книги. Работают в центре магазин арт-книги, букинистические лавки, в районах — небольшие отделы, в основном, с учебниками и школьной литературой, некие наследники советских магазинов. Закрылся книжный на Гражданпроекте, года не проработала «Утопия». Ждет ли Челябинск ренессанс книготорговли, корреспондент ИА «Первое областное» обсудил с сооснователем магазина «Тем более» Люциной Мухутдиновой и сотрудником Екатериной Ковалевой.

Книжный «Тем более» заработал в онлайн-формате в июле 2023 года, в августе того же года несколько полочек обосновались в кофейне Blossom, где живут и сейчас. Потом открылась точка в магазине «Союз». Для основателей, искусствоведа Марии Герай и дизайнера Люцины Мухутдиновой, книжный не основная деятельность, поэтому они не торопятся с полноценным магазином. К тому же, понимают — открытие точки равно закрытию проекта. Этот бизнес — не про деньги, а про искреннюю любовь к чтению.

«Я всегда хотела свой книжный, это была моя мечта. К тому же я училась на журналистике, много читала. И Маша об этом думала. И вот в 2023 году одним летним вечером просто решили, а почему бы не начать. Не с огромного пространства, а с полочки. Слово за слово, придумали название и решили просто поэкспериментировать, как вообще челябинцы на нас отреагируют», — рассказывает Люцина.

Книги здесь не исчисляются тысячами или несколькими экземплярами одного произведения. Но каждая проходит «фейс-контроль» владельцев. Много искусства, психологии, нон-фикшена и детского. На полках замечены издания от Ad Marginem, МИФ, «Бомборы», «Альпины Паблишер», «Инвидуума», «Малыша», «Махаона» и «Розового жирафа». Со всеми подряд издательствами девушки не сотрудничают — говорят, «хочется, чтобы подборка все-таки оставалась селективной».

Расширяться пока не планируют: независимым книжным слишком легко разориться, опыт других книжников, решившихся на большой магазин, слишком показателен. Двух маленьких точек «для души» пока достаточно:

«Расширение предполагает набор сотрудников, полностью другой формат. В Челябинске уже были опыты, у них не получилось. Вряд ли мы настолько уникальные и классные, что сразу зайдем», — рассуждает Люцина.

Конечно, есть федеральные сети — с бонусными картами, скидками и так далее. И есть независимые проекты — со средним чеком 700-800 рублей и без спецпрограмм. Но здесь другие «бонусы», за которые челябинцы готовы платить больше: кто-то хочет пощупать книгу и сразу купить, кто-то платит за «историю о книге» от продавцов. Или просто не хочет ждать долго с маркетплейсов:

«Обычно люди приходят, видят книгу, мы им еще про нее рассказываем, и они так заряжаются идеей, что покупают. Большинство, мне кажется, понимает, что, вкладывая здесь деньги, они вкладывают в развитие всего проекта. Хотя есть те, кто фотографирует книги или полистает что-то в телефоне и откладывает издания в сторону — скорее всего, нашли на маркетплейсе дешевле».

К открытию большого книжного, где можно отдохнуть, попить кофе и послушать музыку, относятся неоднозначно: это и здорово, и в то же время в Челябинске вряд ли пойдет в ближайшее время. И никому из челябинцев не посоветовали бы заняться книжным делом.

«Про другие закрывшиеся книжные мы сказать не можем конкретно. Думаю, что у них были свои причины, может быть, аренда дорогая. Кто-то, например книжный на Ленина, наверное, не собрал интересную аудиторию. Если бы мы в 2023-м году сняли магазин, то, наверное, через год уже пожалели бы. Сейчас „делать оффлайн“ становится роскошью. Только ненормальные люди, вроде нас, занимаются книгами. Нас спасает, что это не единственный наш проект, на деньги с которого нам приходится хлеб покупать. Для нас это просто любимое занятие, которое точно не на сто процентов занимает нашу жизнь. Магазин не то, чтобы в плюс прям идет. Но для нас этого достаточно, потому так мы свою духовную потребность реализуем», — добавляет сооснователь Люцина.

Мы те самые таксисты: книжный у нас для души, а на самом деле мы бизнесмены, — шутит Екатерина. Книги — это не про деньги, добавляет Люцина.

В «Тем более» феномен «Подписных», кажется, пытаются повторить, но в уменьшенном формате. Проводят лекции, продают открытки с видами города от местных художников. Девушки шутят, что если основатель «Челябинск пешком» Юлия Семейкина напишет книгу, то примутся рассказывать о писателях-челябинцах. А полки магазина в кафе — почти арт-пространство. Но относительно маленький ассортимент владельцы обосновывают тем, что это воспринимается лучше, чем полки в сетевых магазинах: в крупных точках в последнее время ходить сложно, обилие книг и красок рассеивают внимание. Пока найдешь что-то интересное — устанешь и расхочешь.

Запустили и встречи книжного клуба. Обсуждают художку, в основном современную. Люцина и Екатерина отмечают, что челябинцы с удовольствием знакомятся с молодыми отечественными писателями. И удивляются, что до этого не обращали внимания на русскую современную литературу.

«К нам на культурный вечер приходят люди, которым интересно что-то новое, которые хотят что-то изучать, читать. Они, можно сказать, даже более осознанны в своих покупках книг. И чувствуется, что люди хотят с кем-то обсудить прочитанные книги. Это реально здорово делиться впечатлением, когда ты не один читаешь, а с друзьями, когда кто-то говорит: „А я уже на 14 главе“. А ты просишь не рассказывать, что там дальше. Так будто образуется общность с другими людьми», — делится Екатерина.

И добавим книжные рекомендации от книжного «Тем более»: «Зимний солдат» и «Северный лес» Дэниела Мейсона, книги Моники Вуд, «Риф» Алексея Поляринова.

Материал создан ИА «Первое областное».