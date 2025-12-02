Артисты театра «Скарабей» готовят сцену ДК «Энергетик» под новогодние представления

Актеры сами занялись ремонтом и оснащением зрительного зала

В Ленинском районе Челябинска появилось новое культурное пространство. Сюда на время переехал театр песка и теней «Скарабей». Пока — до конца января, а затем как видно будет. Корреспондент ИА «Первое областное» побывал внутри и оценил готовность здания принять новый коллектив.

Подъезжаем к месту и видим грустную картину: здание обветшалое, во многих местах штукатурка осыпалась, колонны обмотаны какими-то железными скобами. В конце прошлого года администрация города выкупила Дворец культуры у частного собственника, но пока ремонт откладывается. Зато «Энергетик» не стал магазином «Пятерочка», как хотели прежние хозяева здания. Да, получилось бы эффектно, но еще одно культурное пространство превратилось бы в торговую точку, как кинотеатры «Победа» и «Россия».

В ДК уже какое-то время проводят кружки для взрослых и детей, занимаются художественная, шахматная и хореографическая студии, вокальный коллектив, секции по дзюдо и бачате. С 5 ноября здесь временно обосновался филиал восьмой библиотеки — дети ходят после секций, но немного. Теперь площадку с ними всеми делит театр песка и теней.

«Скарабей» начал обживаться здесь в октябре. Артисты заняли зрительный зал, где раньше находилась качалка (вместо сидений — тренажеры, под барельефами Маркса и Ленина — постеры с Рэмбо и Шварценеггером). Также театр оборудовал гримерки в подвале под сценой. Как рассказала завлит театра Варвара Горлаева, это не переезд в полном смысле этого слова.

«Мы в первую очередь осваиваем новую площадку. История этого здания известна: когда-то его хотели отдать под продуктовый магазин, потом его выкупила администрация города, и после этого было принято решение повышать культурный уровень в этом здании и возвращать ему его статус. И тогда нам поступило предложение попробовать здесь поработать. Коллектив к этому относится благосклонно, потому что нам было интересно сыграть на площадке, которая более подходит для проведения спектаклей и театрализованных представлений. Все же „Кировец“ — это кинотеатр. И там большую роль играют особенности планировки здания, они нам усложняли работу. С чем-то мы мирились, с чем-то ничего не могли поделать», — поделилась Варвара Горлаева.

И правда, последние 12 лет артисты играли в стенах бывшего кинотеатра «Кировец» в начале проспекта Ленина. Но и там были проблемы помимо маленькой сцены и узкого длинного холла, в котором было неудобно проводить новогодние елки («В ДК „Энергетик“ такое просторное фойе, будем здесь хороводы водить!» — уже радуются работники театра).

«Условия там, по правде, не такие уж и комфортные. Есть удобство с расположением, несомненно, есть легендарная история „Кировца“. Но здание требует колоссального капитального ремонта, и по отоплению, и по содержанию, по всему. И там нет возможности сделать точку питания», — поделилась худрук театра Евгения Зензина.

Первое знакомство с ДК у артистов случилось в октябре, после этого почти два месяца они приводили зрительный зал в порядок. Так, актеры и работники театра сами покрасили стены, смонтировали ряды сидений, которые привезли из «Кировца» и обшили новой тканью. В зале хотят установить около двухсот мест, сейчас артисты продумывают, как сделать импровизированный амфитеатр и приподнять оставшиеся ряды кресел. Еще здесь уложат ковролин (а то в зале кто-то так покрасил деревянный пол, что обувь к нему все еще липнет) и сделают широкие проходы, чтобы удобно было в том числе маломобильным людям.

«Буквально до ноября здесь стояли тренажеры, а сама сцена была зашита листом гипсокартона. Сейчас мы все восстанавливаем: привели в порядок стены, они освежены, перекрашены. Цвета мы использовали те же самые, которые уже были здесь. А еще мы помыли Ленина и Маркса. И конечно, потолок еще ждет своего часа, но это более сложная история, своими силами справиться не так просто», — рассказала Евгения Зензина.

До этого балкончика актеры пока не могут добраться, но идеи использовать его уже есть

Главное — артисты везли всю аппаратуру и настраивали ее для работы в новом помещении. Проекторы и компьютеры установили на балкон — его будут использовать как техническое помещение, поэтому зрителей пускать не будут. А еще актерам пришлось разобраться с штанкетным хозяйством — системой под сводом сцены, которая позволяет вешать и менять декорации. Оно не использовалось очень давно.

«Здесь достаточно сценического пространства. Для него уже сшили второй экран — за время работы мы уже научились разбираться в тканях и делать экраны так, чтобы на них четко передавалась тень. А еще рискнули и изготовили кукол, они „оживут“ на этой новой сцене. Еще в зале Дома культуры мы полностью сменили световые приборы, а то лампы накаливания висели еще с советского времени. Но надо отдать должное, частный предприниматель, который содержал здание, в общем-то, содержал его, пусть своеобразными способами, но тем не менее. Поэтому зал сохранился в хорошем состоянии», — поделилась худрук.

В зале очень хорошая акустика, к чему актеры не привыкли. Пока они репетируют в «Кировце», поэтому им еще предстоит настроить свои голоса на новый зал. По словам Евгении Зензиной, для артистов переезд — это эксперимент, с которым хочется поработать. Актерам интересно попробовать себя на новой площадке, они воспринимают это как вызов.

Евгения Зензина поделилась, что в 2026 году начнется ремонт Дома культуры, в частности фасада и крыши. А еще разрабатывается проект ремонта внутренних помещений, это будет сочетание современности и сохранения исторического облика. Еще в планах открыть в здании небольшой театральный буфет, чтобы все было по правилам (в «Кировце» такой роскоши не могли позволить).

В «Скарабее» обещают, что к 20 декабря все успеют и театр покажет первые спектакли новогодней кампании. Ждут как постоянных зрителей, так и жителей Ленинского, кто никогда не бывал на песочных спектаклях (говорят, уже какие-то классы школ района обещают приехать). Понравиться новой публике — это сейчас главная задача артистов.

Для детей и их родителей к Новому году готовят четыре премьеры: «Снеговик-почтовик» (0+), «Божий дар» (6+), постановку «Крокодил со снежинкой» (6+) по стихотворениям Корнея Чуковского и песочную работу «Вол и осел» (0+) — историю рождения Иисуса Христа, как бы рассказанную от лица вола и осла, сопровождавших Марию и Иосифа. А еще везут спектакли из постоянного репертуара. Поднимать цены с переездом не будут — «Скарабей» надеется остаться одним из самых доступных детских театров города.