ДК «Энергетик» в Челябинске превратят в многофункциональный культурный центр

Там, как и прежде, планируют проводить праздники и концерты

Сегодня, 26 января, глава Челябинска Алексей Лошкин посетил ДК «Энергетик», расположенный в Ленинском районе. Как сообщил глава города в своем телеграм-канале, в конце декабря по поручению губернатора Алексея Текслера его выкупили из частных рук и теперь планируют сделать многофункциональным культурным центром, как и раньше.

«Здание — образец архитектуры середины XX века. И внутреннее пространство идеально подходит для торжественных мероприятий. Знаю, раньше здесь кипела жизнь: устраивали праздники, выставки, концерты и даже кинопоказы. Все это, думаю, можно вернуть, сделав ДК многофункциональным культурным центром района и обязательно сохранив его идентичность»,— написал он.

Также Алексей Лошкин подчеркнул, что ДК принимали с идеей сохранить существующие кружки и секции, эта задача, по его словам, уже реализуется. Напомним, на сегодняшний день в здании базируется более 10 кружков и секций различной направленности.