Лири Вакабаяси и Кубаныч Шамакеев покинули Челябинский театр оперы и балета

Они подписали долгосрочный контракт и уехали на гастроли в Европу

Японка Лири Вакабаяси и Кубаныч Шамакеев покинули Челябинский театр имени Глинки. Фотографии солистов балета пропали из раздела «Исполнители ведущих партий» на сайте оперного. Информацию об уходе корреспонденту ИА «Первое областное» подтвердили в театре.

«Артисты подписали долгосрочный контракт и уехали на гастроли в Европу», — рассказали нам в пресс-службе.

Напомним, японка Лири Вакабаяси и Кубаныч Шамакеев — партнеры на сцене и в жизни. Солистами Челябинского театра оперы и балета они стали в 2019 году, когда приехали из екатеринбургского театра «Урал Опера Балет»: хотели играть больше классических постановок, чем современных. За последние шесть лет они сыграли все ведущие партии. Лири играла Эсмеральду, Джульетту, Одетту, Китри из «Дон Кихота», Машу из «Щелкунчика», Пахиту, Баядерку и главную героиню в «Сказках Гофмана». В 2025 году Лири вошла в спектакли «Анюта» и «Кармен». Кубаныч Шамакеев исполнял Меркуцио, Хозе из «Кармен», графа Альберта из «Жизели», Щелкунчика, принца Зигфрида. В 2024 году артист стал лучшим танцовщиком пятого сезона программы «Большой балет».