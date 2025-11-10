Челябинский театр «Скарабей» переедет в Ленинский район

Из-за этого спектакли не будут показывать с 24 ноября по 19 декабря

Детский театр песка и теней «Скарабей» поменяет прописку. Из Тракторозаводского района он переедет в Ленинский, сообщили в комитете культуры Челябинска.

Сейчас театр располагается по адресу проспект Ленина, 5. С 20 декабря зрителей будут принимать в здании ДК «Энергетик» по улице Энергетиков, 19.

«В новых просторных залах вас ожидает свобода творчества, любимые спектакли песочной живописи, завораживающая игра света и тени, а также увлекательное новогоднее представление», — сообщили зрителям.

До 23 ноября постановки будут показывать на старом месте, затем артисты на месяц уйдут на вынужденные каникулы на время переезда. В ДК «Энергетик» первый спектакль покажут 20 декабря, это будет премьера «Снеговик-почтовик» (0+).