В Челябинском Камерном театре готовят новогоднюю премьеру для детей

«Чудо в перьях» покажут уже 18 декабря

Камерный театр Челябинска в конце уходящего 2025 года представит премьеру для детей — сказку «Чудо в перьях» (6+). Зрителей познакомят с семейством мымров — существ, которых придумал драматург Валентин Афонин, рассказали в театре.

Герои сказки — угрюмые домоседы мама, папа и Мымренок. Однажды ребенок так обиделся на родителей, что сбежал и заблудился в лесу. Там он встретил Чудо в перьях. Вместе они отправились искать дорогу домой и заодно знакомиться с другими мымрами.

В Камерном театре спектакль поставил режиссер Олег Хапов. Постановку будут показывать с 18 по 21 декабря, затем с 23 по 29 декабря.

Добавим, в этом году Камерный театр устроит «каникулы для взрослых». С 2 по 8 января театр будет показывать вечерние спектакли: «Восемь любящих женщин» (16+), «Блуда и МУДО» (18+), «Слон» (12+), «Эти свободные бабочки» (16+), «Под одной крышей» (16+), «В душе хороший человек» (16+), «Рай» (16+).