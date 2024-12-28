Власти Челябинска выкупили у частника Дворец культуры советских лет

В ДК «Энергетик» продолжат работать детские секции

По поручению губернатора Алексея Текслера власти Челябинска приобрели в муниципальную собственность здание ДК «Энергетик», расположенное в Ленинском районе города. До этого Дворец культуры много лет находился в частных руках, сообщает пресс-служба мэрии.

Не так давно бывший собственник здания попытался сдать часть площадей под коммерческий наем сети магазинов «Пятерочка». Однако новость об этом вызвала широкий общественный резонанс, после чего «Пятерочка» отказалась от своих планов.

«Теперь ДК „Энергетик“ перешел в муниципальную собственность. Мы сохраним его для детей, которые продолжат свои занятия в полном объеме», — заявил глава Челябинска Алексей Лошкин.

В советские годы в ДК «Энергетик» работали детские кружки и секции, библиотека, в кинозале показывали кино и мультфильмы. Сегодня в здании базируются 12 кружков и секций различной направленности.