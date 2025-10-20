В здании кинотеатра «Победа» в Челябинске заметили полки с одеждой

Пространство заполонили голые манекены, шапки и пуховики

Вместо фильмов — куртки и джинсы. В окнах бывшего частного кинотеатра «Победа» заметили палеты с одеждой и обувью. Они заняли фойе, лестницу и холл кинотеатра. Что сейчас происходит с культурной площадкой, разбирался корреспондент ИА «Первое областное».

О том, что вместо кинотеатра с самым большим кинозалом города заработал магазин, накануне в соцсетях написала старая команда «Победы».

«Скучали? Теперь можете зайти и... Нет. Кино там больше не показывают. Но обувь точно сможете купить. Может, даже курточку или футболку. И даже с принтом, если повезет. Посмотреть, вспомнить полупустой холл кинотеатра и представить на местах манекенов постеры, афиши и даже живых аниматоров. P. S. Это НЕ мы в здании», — поделились в соцсетях «Победы».

И правда, с улицы заметны витрины с верхней и нижней (прямо «светящей» на всю улицу) одеждой. Зайти внутрь нельзя, нет здесь объявлений об открытии или названия магазина, не появилась информация о новой точке в онлайн-картах. Зато в окнах бывшего кинотеатра можно разглядеть мешки с вещами и раздетых манекенов. А посетители ресторана быстрого питания с первого этажа теперь могут любоваться видом на сваленные в кучу шапки.

Редакция 1obl.ru обратилась за комментарием в мэрию. Нам ответили, что по состоянию на август кинотеатр «Победа» не был передан в муниципальную собственность и что для полноценной работы площадке нужно получить согласие на эксплуатацию здания — подробный ответ мы публиковали ранее. Но на сегодняшний день новой информации о работе кинотеатра в администрации нет.

Напомним, о закрытии частного кинотеатра «Победа» объявили в апреле этого года, тогда же стало известно, что площадка станет муниципальной. На месяц зал закрыли, затем он снова заработал с обновленной командой. Однако в августе кинотеатр вновь объявил о закрытии на неопределенный срок.