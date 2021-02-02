Все о коронавирусе в Челябинске на 2 февраля: отмена коронавирусных ограничений и скандал с прививками для пожилых

Последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 2 февраля 2021 года

Главная новость минувшего дня - послабление коронавирусного режима. Теперь театры и спортивные арены могут собирать до 60% зрителей от вместимости своих залов. А государственные структуры возобновляют очный прием прием посетителей. Распоряжение об этом подписал глава региона Алексей Текслер.

Крупнейший вуз Челябинской области ЮУрГУ также заявил вчера о возвращении к очной учебе. Формат дистанта здесь остается только для поточных лекций и для студентов-иностранцев, которые пока не вернулись в Челябинск.

Жители региона по-прежнему обязаны носить маски. За нарушение масочного режима людей активно штрафуют в Магнитогорске.

Также власти Челябинской области заявили о снижении уровня заболеваемости и о спаде второй волны пандемии. Это позволило вернуть в плановую медицину около половины всех ковидных коек. Их осталось чуть больше четырех тысяч и примерно каждая пятая сейчас пустует. Если не будет нового всплеска, уже на этой неделе в плановую медицину вернутся еще 700 коек.

Первого февраля в России началась массовая запись на вакцинацию через портал «Госуслуги». Но выбрать дату и время приема на Южном Урале смогли не все. Пока сервис работает с небольшими сбоями. Как челябинцам все-таки взять талон на прививку, мы рассказали в отдельном материале.

А между тем небольшой скандал вокруг «Спутника V» разгорелся в Карабаше. В местной больнице медики отказались прививать пенсионеров старше 65 лет. Главврач решила, что это небезопасно. В инструкци к препарату, на самом деле, есть возрастные ограничения. Но инструкция составлялась до того, как вакцина прошла дополнительные испытания. С декабря прошлого года она не имеет верхней границы по возрасту пациентов. Уже сегодня пенсионеры Карабаша могут повторно обратиться в клинику и поставить прививку.

Также власти Челябинской области сообщили, что в будущем готовы ставить прививки от коронавируса в ТРК региона. Однако для этого нужно дождаться более крупной поставки вакцины. Пока «Спутника V» не так много, и все прививочная кампания идет исключительно в медицинских организациях Челябинской области, а также в медцентрах крупных промышленных предприятий.

Это все последние новости о коронавирусе на раннее утро 1 февраля 2021 года.