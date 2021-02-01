Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области пошла на спад. Об этом в понедельник, 1 февраля, заявила вице-губернатор Ирина Гехт.
По словам чиновника, положительную динамику подтверждают сразу несколько показателей. Так, число выписанных пациентов уже который день превышает число заболевших. Своеобразный рекорд поставлен в минувшие выходные. Накануне в Челябинской области заболели 278 южноуральцев, а выписаны с больничного по короне 579 человек.
Кроме того, снижается число пациентов, которые переносят коронавирус в тяжелой форме. Месяц назад по результатам компьютерной томографии медики выявляли всего 10—12% снимков без затемнения в легких. Сегодня 45% снимков — без патологий. Растет число бессимптомных больных.
«В некоторых регионах России была одна волна коронавируса с осенним пиком. В Челябинской области их было две. Первый пик мы пережили в июле, второй — в ноябре, декабре. А сейчас отмечаем положительную динамику, заболеваемость идет на спад», — рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.
Если заболеваемость будет снижаться и на этой неделе, власти намерены приступить к очередному этапу возвращения ковидных коек в плановую медицину и сократить их количество на 700 единиц.
Все последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 1 февраля читайте в отдельном материале информационного агентства «Первое областное».
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