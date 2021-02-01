Вторая волна пандемии в Челябинской области пошла на спад

Тяжелых пациентов в регионе все меньше, а бессимптомных случаев — больше

«В некоторых регионах России была одна волна коронавируса с осенним пиком. В Челябинской области их было две. Первый пик мы пережили в июле, второй — в ноябре, декабре. А сейчас отмечаем положительную динамику, заболеваемость идет на спад»,

— рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.



