Алексей Текслер снял ряд коронавирусных ограничений

Послабления коснутся предоставления государственных услуг, а также спортивных и развлекательных мероприятий

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Инстаграм сообщил о снятии ряда коронавирусных ограничений на Южном Урале. Так, до 60% увеличена разрешённая вместимость спортивных, культурных и иных массовых мероприятий. Кроме того, снято ограничение на предоставление государственных и муниципальных услуг в помещениях органов власти. Теперь те услуги, которые из-за пандемии предоставлялись только в электронном виде, вновь можно получить лично в соответствующем органе власти.

«Постоянно анализируем эпидситуацию в регионе, она стабильная, с трендом на улучшение. В этой связи я принял решение снять ряд ограничений с завтрашнего дня. Будем продолжать анализировать ситуацию и по возможности снимать ограничения», — сказал Алексей Текслер.

Напомним, в регионе действует режим повышенной готовности, в рамках которого сохраняется обязательное ношение средств индивидуальной защиты и социальная дистанция.

