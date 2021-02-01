Власти рассказали о планах ставить прививки от коронавируса в ТРК региона

Пока в Челябинской области прививки ставят лишь в медицинских кабинетах

Весь январь в крупных ТРК области идет активное выявление бессимптомных носителей коронавируса. По выходным здесь дежурят мобильные бригады медиков, южноуральцам проводят бесплатные ПЦР-тесты. А между тем в России есть регионы, где в ТРК уже проводится вакцинация от ковида. Возможно ли это на Южном Урале?

«Пока объем полученной вакцины не такой большой, он позволяет нам ставить прививки исключительно в медицинских учреждениях региона. Также проводится вакцинация на промышленных предприятиях: ММК, ЧТПЗ, ЧКПЗ, „УралАЗ“, „ГРЦ Макеева“. Когда объем поступившей вакцины будет большим, мы сможем проводить вакцинацию в ТРК. Мы уже закупили бытовые морозильные камеры, которые также разрешено использовать для хранения и перевозки вакцины. Ими и будем пользоваться в ТРК», — рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Напомним, до конца февраля Челябинская область ждет более 150 тысяч доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» (она же «Спутник V»). Часть этой партии уже получена.

На утро 1 февраля в регионе от коронавируса были привиты больше 15 тысяч южноуральцев. В основном это люди, чья деятельность связана с риском. Не так давно в области также началась вакцинация пожилых граждан, в том числе людей старше 65 лет. Только в Карабаше с вакцинацией пожилых вышла заминка. А с 1 февраля записаться на прививку от коронавируса через портал «Госуслуги» может любой житель области старше 18 лет. Правда, пока портал дает небольшие технические сбои.

Сегодня перед прививкой не нужно сдавать анализ на антитела, однако власти просят не торопиться тех, кто болел коронавирусом менее полугода назад. Эти люди имеют иммунитет к новой инфекции и могут отложить свою вакцинацию на осень. Пока же важно защитить людей, которые не встречались с коронавирусом и не имеют в крови антител к COVID-19.

Также сегодня стало известно, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер отменил ряд коронавирусных ограничений.

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