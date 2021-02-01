Челябинцы столкнулись с трудностями при записи на вакцинацию через «Госуслуги»

В регион поступила очередная партия вакцины

С 1 февраля южноуральцы получили возможность взять талон на вакцинацию от коронавируса через портал «Госуслуги». Более 200 человек уже воспользовались этим сервисом в первый же день. Среди них оказался и спикер Заксобрания области Станислав Мошаров. Однако многие не смогли оформить запись на прием дистанционно.

«Все наши медицинские организации выставили на портал 21 тысячу слотов с датой и временем вакцинации. Около семи тысяч слотов для тех, кто будет ставить вторую прививку. Еще 14 тысяч слотов для тех, кто планирует сделать ее впервые. Сегодня на портале были сбои, но вскоре работа портала будет отлажена», — прокомментировала ситуацию первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Южноуральцы, которые не смогли выбрать дату прививки, были поставлены в «Лист ожидания». В течение двух недель им должны перезвонить из поликлиники и пригласить на прививку.

Если такой звонок не последует, в аккаунте человека появится кнопка «Пожаловаться».

В конце прошлой недели на Южный Урале поступили 14 тысяч 400 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак». До конца февраля регион получит еще около 140 тысяч доз. На утро 1 февраля от коронавируса уже привиты 15 тысяч 815 человек. До конца 2021 года власти планируют привить порядка 60% взрослого населения области.

Между тем в городской больнице Кыштыма медики отказались прививать пенсионеров. Подробнее читате об этом на сайте информационного агентства «Первое областное».

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