Без масок. 89 протоколов получили магнитогорцы за выходные

Предписания горожанам выданы за несоблюдение антиковидных мер

В Магнитогорске продолжаются ежедневные межведомственные проверки соблюдение жителями санитарно-эпидемиологических требований. Рабочие группы проверяют объекты торговли, общественный транспорт, а также другие организации города. За прошедшие пятницу, субботу и воскресенье было выписано 89 протоколов. Нарушителям установленных Роспотребнадзором требований грозит административный протокол в соответствии со статьей 20.6.1 и 6.3 КоАП РФ, который влечет за собой наложение штрафа.

«За невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности законодательством предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до тридцати тысяч рублей, на должностных лиц — от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на предпринимателей без образования юридического лица — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей», — прокомментировали в администрации города.

Немаловажным фактором является и возможность приостановления деятельности организации на срок до 90 суток в случае неоднократного или грубого нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Так, в городе были закрыты магазин «Уральский фермер», три магазина «Продукты», мясной центр в ТЦ «Чкаловский», ресторан-бар «Voodoo Bar».