Около половины ковидных баз уже закрыты в Челябинской области

Очередной этап возвращения клиник в плановую медицину запланировали на 3 февраля

«Если заболеваемость будет снижаться и на этой неделе, то в среду, 3 февраля, мы приступим к очередному этапу закрытия ковидных госпиталей. Статус ковидных в Челябинской области потеряют еще 700 коек»,

— заявила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.