Около половины ковидных баз были закрыты в Челябинской области после того, как заболеваемость коронавирусом пошла на спад. Эта тенденция укрепилась в январе 2021 года.
Во время пандемии на Южном Урале были развернуты 7 тысяч 150 ковидных коек. Сейчас работают только 4 тысячи 200, причем около 23% процентов пустуют.
«Если заболеваемость будет снижаться и на этой неделе, то в среду, 3 февраля, мы приступим к очередному этапу закрытия ковидных госпиталей. Статус ковидных в Челябинской области потеряют еще 700 коек», — заявила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.
Кроме того, на Южном Урале сокращается число коек долечивания: с 991 оно снизилось до 570.
Госпитальные ковидные базы сейчас работают в 16 медицинских учреждениях области (ранее эта цифра доходила до 29). Базы долечивания функционируют в 9 клиниках (ранее их было 24).
Количество вновь заразившихся коронавирусом в Челябинской области уже вторую неделю не превышает трех сотен человек за сутки.
Последние новости о коронавирусе в регионе на 1 февраля читайте в отдельном материале.
Новости ЗОЖивем Фритайм Телепередачи Проекты Рекламодателям
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей. Миасс Есть вопрос Зеленая передача Идентификация Красный блокнот Марафон талантов Медгородок Моя деревня Наше утро О здоровье Политические дебаты Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым ЭкоЛогика Южный Урал. Города Юридическая мясорубка Еще... Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Кредит недоверия Национальный интерес Новый год вот-вот Память народа Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом