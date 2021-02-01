Около половины ковидных баз были закрыты в Челябинской области после того, как заболеваемость коронавирусом пошла на спад. Эта тенденция укрепилась в январе 2021 года.

Во время пандемии на Южном Урале были развернуты 7 тысяч 150 ковидных коек. Сейчас работают только 4 тысячи 200, причем около 23% процентов пустуют.

«Если заболеваемость будет снижаться и на этой неделе, то в среду, 3 февраля, мы приступим к очередному этапу закрытия ковидных госпиталей. Статус ковидных в Челябинской области потеряют еще 700 коек», — заявила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Кроме того, на Южном Урале сокращается число коек долечивания: с 991 оно снизилось до 570.

Госпитальные ковидные базы сейчас работают в 16 медицинских учреждениях области (ранее эта цифра доходила до 29). Базы долечивания функционируют в 9 клиниках (ранее их было 24).

Количество вновь заразившихся коронавирусом в Челябинской области уже вторую неделю не превышает трех сотен человек за сутки.

Последние новости о коронавирусе в регионе на 1 февраля читайте в отдельном материале.