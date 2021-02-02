В Челябинской области ожидается снег с дождем и порывистый ветер

Также синоптики предупреждают южноуральцев о туманах и гололеде

Сегодня, 2 февраля, южноуральские синоптики прогнозируют сильный ветер, потепление до +2 градусов и снег с дождем. Подробнее о погоде рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Утром в регионе столбики термометров опустятся до −6, −11 градусов, на крайнем западе ожидается до −2 градусов, при прояснении до −16 градусов. Ветер юго-западный, южный от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, туманы, гололедица, в отдельных районах отложение мокрого снега на проводах. Днем столбики термометров покажут −3, +2 градуса. Ветер от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду. Облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и дождя, утром туманы, гололедица.

В Челябинске днем синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег, а также местами гололедицу. Утром столбики термометров покажут −9, −11 градусов, днем потеплеет до −1, +1 градуса. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.