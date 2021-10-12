В Челябинской области 405 человек заболели коронавирусом за день

Минздрав озвучил свежую сводку на утро 12 октября 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели больше 8,5 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 405 положительных результатов, среди заболевших семь школьников. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 102 тысячи 291 человек.

На лечении остается 10 тысяч 996 пациентов. Накануне из больниц выписали 285 человек, всего с начала пандемии болезнь победили 86 тысяч 275 южноуральцев.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 26 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего с начала пандемии на Южном Урале от инфекции умерли 4 тысячи 958 человек.

Напомним, с 11 октября в Челябинской области вводится обязательная вакцинация чиновников, педагогов, медиков и сотрудников сферы обслуживания. Как в Челябинской области записаться на вакцинацию и где поставить прививку, читайте на сайте Первого областного информагентства.

С 18 октября на Южном Урале начнет действовать система допуска на массовые мероприятия по QR-кодам. Читайте также: как получить антиковидный QR-код в Челябинской области и как долго он действует. Отвечаем на самые популярные вопросы по QR-кодам на Южном Урале.

Между тем в Республике Башкортостан вводят режим самоизоляции для пожилых граждан. Эта мера касается только невакцинированных жителей.



А в Челябинской области создали электронную энциклопедию коронавируса. Здесь есть статистика по ковиду, а также ответы на популярные вопросы по вакцинации и QR-кодам.