Экспорт несырьевой неэнергетической продукции из Челябинской области увеличился на 70%

По темпам роста поставок регион — в числе лидеров в УрФО

Несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) из регионов Уральского федерального округа с января по июль 2021 года увеличился на 47,4% относительно того же периода прошлого года и составил 9,6 млрд долларов. Информацию сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

К несырьевой неэнергетической продукции относится первичная продукция растениеводства (зерна, овощи, фрукты), химикатов, удобрения, обработанный камень, чугун и сталь, цветные и драгоценные металлы. Также в этот список входят продукция машиностроения, фармацевтические товары, готовые продукты невысокой сложности (мука, крупы, растительные масла), бытовая химия, одежда и обувь. Самым экспортируемым товаром несырьевой неэнергетической продукции из УрФО остается рафинированная медь. На втором месте — листовой горячекатаный прокат из нелегированных сталей.

Доля ННЭ в общем объеме уральского экспорта составила 43,8%. Челябинская область — в числе лидеров в УрФО по темпам роста поставок. С января по июль из региона экспортировали на 70% больше несырьевой неэнергетической продукции — в сумме на 3,7 млрд долларов.

В целом с января по июль из Челябинской области за границу отправлены товары на 4 млрд долларов. К аналогичному периоду прошлого года экспорт из региона увеличился на 79,7%. Больше всего товаров экспортировано в Турцию (на 732,8 млн долларов) и Казахстан (689,7 млн долларов). Продовольственную продукцию Челябинской области, по данным регионального Минсельхоза, поставляют в 30 стран мира. На региональные и зарубежные рынки экспортируют 80% макаронных изделий, около 50% мяса птицы и субпродуктов, 19% колбасных изделий, 50% кондитерских изделий, до 40% муки и крупы. Отметим, что на дегустационном конкурсе в рамках агровыставки «Золотая осень — 2021» челябинские производители продуктов питания завоевали 71 медаль: 51 золотую, 18 серебряных и две бронзовые. На панельной сессии о кооперации в сфере АПК во время второго Форума глав регионов стран ШОС Минсельхоз Челябинской области выступил с инициативой создания координационных советов сельхозтоваропроизводителей и переработчиков-экспортеров. Новые структуры помогут нарастить товарооборот между странами ШОС.

Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития Челябинской области, по итогам всероссийского конкурса «Экспортер года», в число лучших предприятий вошли две челябинские компании. Агропромышленный комплекс «Сигма» занял первое место в номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» в категории «Малое и среднее предпринимательство». Предприятие занимается производством и продажей растительных масел. Третье место в номинации «Прорыв года» присудили ООО «АвтоЭкспорт». Компания занимается грузоперевозками и оптовой торговлей автомобильными деталями.

Отметим, в Челябинской области на базе Южно-Уральской торгово-промышленной палаты создан региональный Клуб экспортеров. В рамках объединения руководители предприятий и организаций, продвигающих свои товары и услуги на мировой рынок, а также представители институтов поддержки экспорта будут обсуждать экспертизы, формировать предложения по улучшению механизмов государственной поддержки, стимулированию экспортной деятельности в регионе.

С 2019 по 2021 год в регионе выросло число компаний-экспортеров. Поставщиков продукции за границу в Челябинской области стало больше на 500 единиц, всего их в области насчитывается около 2 тыс. Продукция поставляется в 129 стран мира.