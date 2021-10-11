В Челябинской области создана электронная энциклопедия коронавируса

Здесь есть статистика по ковиду, а также ответы на популярные вопросы по вакцинации и QR-кодам

Почти два года южноуральцы живут с коронавирусом. Каждый день он преподносит нам свежие новости, а порой и фейки. Чтобы домыслов о ковиде было как можно меньше, в Челябинской области собрали своеобразную энциклопедию коронавируса. В отличие от бумажных изданий, она обновляется каждый день. Речь о портале коронавирус74.рф, который создан при поддержке властей региона.

На главной странице сайта приведена статистика по заболевшим и умершим в регионе. При желании можно посмотреть данные за любой день пандемии или же за какой-то отрезок времени.

Например, на графике всего периода пандемии хорошо видно три волны, когда вирус набирал силу. Можно проследить и непредсказуемость вируса. Если в прошлом году ковид дал нам короткую передышку в конце лета — осенью, то в этом резкий подъем по числу заболевших начался уже в июле, и пока вирус не торопится отступать.





Ниже собраны 20 популярных вопросов о QR-кодах в Челябинской области. От банальных — что это такое и зачем QR-коды нужны — до таких заковыристых: как получить QR-код на смартфоне в случае, если нет доступа к интернету; как получить QR-код, если есть медотвод; будут ли требовать QR-код в магазинах и транспорте.





Все ответы на сайте лаконичные и простые. Понять их сможет любой человек. И главное — подчеркнем еще раз: все они достоверные.

По аналогии с QR-кодами на портале есть раздел с ответами на вопросы про вакцинацию от ковида — их 28.

Составители сайта рассказывают о том, чем отличаются препараты для вакцинации и почему сейчас чаще всего предлагают привиться «Спутником V».

Здесь же приводятся адреса и телефоны больниц, где идет вакцинация. Есть информация для выезжающих за рубеж и для родственников заболевших.





Каждую пятницу на портале публикуются адреса крупных ТРК региона, где в ближайшие выходные можно будет привиться от коронавируса.





Также на сайте есть блок новостей и различные памятки по ковиду.

Информации много, она касается всех аспектов жизни при пандемии, и поэтому портал можно назвать энциклопедией коронавируса в Челябинской области.

Напомним, с 11 октября в Челябинской области вводится обязательная вакцинация чиновников, педагогов, медиков и сотрудников сферы обслуживания. Как в Челябинской области записаться на вакцинацию и где поставить прививку, читайте на сайте Первого областного информагентства.

А с 18 октября на Южном Урале начнет действовать система допуска на массовые мероприятия по QR-кодам. Читайте также: как получить антиковидный QR-код в Челябинской области и как долго он действует. Отвечаем на самые популярные вопросы по QR-кодам на Южном Урале.