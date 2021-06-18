Где в Челябинской области поставить прививку от коронавируса 19 и 20 июня: полный перечень адресов

Мобильные бригады медиков будут дежурить в ТРК, поликлиниках, парках, садах

В ближайшие выходные, 19 и 20 июня, в Челябинской области продолжится массовая вакцинация граждан от коронавируса за пределами поликлиник. На этот раз выездные бригады медиков будут дежурить в ТРК, поликлиниках, парках и садах. Минздрав Челябинской области опубликовал полный список мобильных пунктов, где можно поставить прививку.

Челябинск

19 июня

Торговый город «Алмаз», 1 этаж, 10:00—14:00.

Торговый город «Алмаз», около «Леруа Мерлен»: 10:00—15:00.

ТРК «Космос», 12:00—16:00.

ТРК «Родник», 10:00—16:00.

ТРК «Куба», 10:00—13:00.

ТК «КС», 10:00—13:00.

ТРК «Кольцо», 12:00—18:00.

СНТ «Тракторосад-1», 9:00—12:00.

Поликлиника, ул. Воровского, 16, 10:00—14:00.

Поликлиника, ул. Каслинская, 60а, 8:00—14:00.

20 июня

ТРК «Родник», 10:00—16:00.

Поликлиника, ул. Каслинская, 60а, 8:00—14:00.

Магнитогорск

19 июня

Парк у Вечного огня, 11:00—14:00.

19 и 20 июня

ТРК «Континент», 3 этаж, 11:00—15:00.

ТРК «Гостиный двор», 2 этаж, 11:00—15:00.

ТРК «Семейный парк», 1 этаж, 11:00—15:00.

19 и 20 июня

СНТ «Горняк», 9:00—12:00.

СНТ «Металлург-2», 9:00—12:00.

СНТ «Строителей-1», 9:00—12:00.

СНТ «Метизник», 9:00—12:00.

Миасс

19 и 20 июня

ТРК «Слон», 11:00—14:00.

Златоуст

19 июня

ТРК «Тарелка», 11:00—14:00.

Парк «Молодежный», 13:00—18:00.

СНТ «Булат», 9:00— 1:00.

Чебаркуль

1️9 июня

Поликлиника, 8:00—14:00.

Пласт

1️9 июня

ТК «Раздолье», 9:00—13:00.

2️0 июня

ТК «Карат», 9:00—13:00.

Сатка

1️9 июня

Рынок п. Межевой, 12:00—16:00.

Копейск

1️9 июня

ТРК «Слава», 10:00—13:00.

Поликлиника, ул. Борьбы, 34, 9:00—12:00.

Поликлиника, ул. Гастелло, 1а, 9:00—12:00.

Аргаяш

1️9 июня

Базарная площадь, 9:00—12:00.

Южноуральск

19 и 20 июня

Городской парк, 10:00—13:00.

Верхний Уфалей

1️9 июня

СНТ «Урал», 10:00—11:00.

СНТ «Машиностроитель», 11:00—12:00.

Коркино

1️9 июня

Поликлиника, 8:00—12:00.

Как всегда, на прививку следует приходить совершенно здоровым и в маске. Уже на месте вас еще раз осмотрит врач и попросит заполнить анкету и согласие на обработку персональных данных — это необходимо для внесения сведений о прививке в федеральный реестр.

При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

А между тем за прививку от коронавируса жителям области начали давать выходной. Педагогов теперь прививают на рабочем месте. Для вакцинации молодых власти области заказали вакцину «Спутник Лайт».

С 1 июля в поликлиниках будут проводить расширенную диспансеризацию для тех, кто перенес коронавирус.

Также в Челябинске стартовала вакцинация собак и кошек от коронавируса.

Все загородные детские лагеря перевели в режим обсерватора.

На следующей неделе в Челябинске откроют памятник врачам-героям, которые боролись и продолжают сражаться с коронавирусом.