В ближайшие выходные, 19 и 20 июня, в Челябинской области продолжится массовая вакцинация граждан от коронавируса за пределами поликлиник. На этот раз выездные бригады медиков будут дежурить в ТРК, поликлиниках, парках и садах. Минздрав Челябинской области опубликовал полный список мобильных пунктов, где можно поставить прививку.
Челябинск
19 июня
Торговый город «Алмаз», 1 этаж, 10:00—14:00.
Торговый город «Алмаз», около «Леруа Мерлен»: 10:00—15:00.
ТРК «Космос», 12:00—16:00.
ТРК «Родник», 10:00—16:00.
ТРК «Куба», 10:00—13:00.
ТК «КС», 10:00—13:00.
ТРК «Кольцо», 12:00—18:00.
СНТ «Тракторосад-1», 9:00—12:00.
Поликлиника, ул. Воровского, 16, 10:00—14:00.
Поликлиника, ул. Каслинская, 60а, 8:00—14:00.
20 июня
ТРК «Родник», 10:00—16:00.
Поликлиника, ул. Каслинская, 60а, 8:00—14:00.
Магнитогорск
19 июня
Парк у Вечного огня, 11:00—14:00.
19 и 20 июня
ТРК «Континент», 3 этаж, 11:00—15:00.
ТРК «Гостиный двор», 2 этаж, 11:00—15:00.
ТРК «Семейный парк», 1 этаж, 11:00—15:00.
19 и 20 июня
СНТ «Горняк», 9:00—12:00.
СНТ «Металлург-2», 9:00—12:00.
СНТ «Строителей-1», 9:00—12:00.
СНТ «Метизник», 9:00—12:00.
Миасс
19 и 20 июня
ТРК «Слон», 11:00—14:00.
Златоуст
19 июня
ТРК «Тарелка», 11:00—14:00.
Парк «Молодежный», 13:00—18:00.
СНТ «Булат», 9:00— 1:00.
Чебаркуль
1️9 июня
Поликлиника, 8:00—14:00.
Пласт
1️9 июня
ТК «Раздолье», 9:00—13:00.
2️0 июня
ТК «Карат», 9:00—13:00.
Сатка
1️9 июня
Рынок п. Межевой, 12:00—16:00.
Копейск
1️9 июня
ТРК «Слава», 10:00—13:00.
Поликлиника, ул. Борьбы, 34, 9:00—12:00.
Поликлиника, ул. Гастелло, 1а, 9:00—12:00.
Аргаяш
1️9 июня
Базарная площадь, 9:00—12:00.
Южноуральск
19 и 20 июня
Городской парк, 10:00—13:00.
Верхний Уфалей
1️9 июня
СНТ «Урал», 10:00—11:00.
СНТ «Машиностроитель», 11:00—12:00.
Коркино
1️9 июня
Поликлиника, 8:00—12:00.
Как всегда, на прививку следует приходить совершенно здоровым и в маске. Уже на месте вас еще раз осмотрит врач и попросит заполнить анкету и согласие на обработку персональных данных — это необходимо для внесения сведений о прививке в федеральный реестр.
При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.
А между тем за прививку от коронавируса жителям области начали давать выходной. Педагогов теперь прививают на рабочем месте. Для вакцинации молодых власти области заказали вакцину «Спутник Лайт».
С 1 июля в поликлиниках будут проводить расширенную диспансеризацию для тех, кто перенес коронавирус.
Также в Челябинске стартовала вакцинация собак и кошек от коронавируса.
Все загородные детские лагеря перевели в режим обсерватора.
На следующей неделе в Челябинске откроют памятник врачам-героям, которые боролись и продолжают сражаться с коронавирусом.