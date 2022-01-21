Алексей Текслер рассказал об эпидобстановке в Челябинской области

В регионе готовятся к пятой волне коронавируса

В связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон» власти Челябинской области обратились к работодателям с просьбой ужесточить меры профилактики коронавируса на предприятиях и по возможности перевести персонал на удаленный режим работы. Глава региона Алексей Текслер в эфире федерального телеканала «Россия 24» рассказал о готовности Челябинской области к новой волне коронавируса.

По словам губернатора области, за два дня рост заболеваемости COVID-19 в регионе произошел на 40%. При этом госпитализация растет меньше.

«Действительно, „омикрон“ к нам пришел — это уже доказанный факт. Мы анализируем и другие показатели. Вопрос госпитализации, пожалуй, ключевой, мы пока не наблюдаем серьезного роста госпитализации», — отметил Алексей Текслер.

При этом по рекомендации федерального Минздрава в Челябинской области готовятся развернуть 10 624 койки в ковидных госпиталях.

«Мы полностью готовы к тому, что будет рост госпитализации. Пока говорить о том, что нас захлестнула волна „омикрона“, конечно же, рано», — подчеркнул губернатор.

В настоящий момент в регионе идет подготовка к грядущей пятой волне коронавируса. По словам губернатора области, при необходимости на работу в ковидные коспитали будут привлекать терапевтические службы и студентов-медиков. Кроме того, Алексей Текслер принял решение выделить дополнительные средства из областного бюджета на закупку противовирусных и антибактериальных препаратов в преддверии пятой волны пандемии, которая вызвана «омикроном».

«В общем, мы проводим полную мобилизацию для того, чтобы если поток больных увеличится резко, то мы максимально быстро могли с ними работать», — отметил глава региона.

Также губернатор отметил, что с 24 января сотрудники правительства и администраций перейдут на удаленный режим работы. Отметим, что некоторые предприятия Челябинской области уже начали переводить работников на дистант.