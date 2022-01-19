Власти Челябинской области просят работодателей перевести подчиненных на удаленку

Прежде всего это касается пожилых людей старше 65 лет

Власти Челябинской области обратились к работодателям с просьбой ужесточить меры профилактики коронавируса на предприятиях и по возможности перевести персонал на удаленный режим работы. Об этом в среду, 19 января, во время брифинга по коронавирусу рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Новый штамм коронавируса „омикрон“ имеет высокую контагиозность. Поэтому мы просим работодателей ужесточить меры профилактики: проводить термометрию, соблюдать масочный режим — и просим перевести на дистант лиц старше 65 лет. И вообще 30% сотрудников перевести на дистанционный формат работы, а если есть возможность, то и больше», — сказала Ирина Гехт.

В противном случае «омикрон» может привести к тому, что большая часть коллектива уйдет на больничный.

Например, в государственных учреждениях, по словам Гехт, все сотрудники старше 65 лет, а также женщины в положении уже работают удаленно.



Также Ирина Гехт не исключила введение дистанционного обучения в школах.

А непривитые студенты вузов по окончании зимней сессии будут сразу отправлены на дистант.

В Челябинске между тем откроют первую ковидную поликлинику, где пройти экспресс-тест на ковид любой желающий при наличии симптомов ОРВИ сможет в течение 15 минут бесплатно.