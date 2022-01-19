В Челябинской области создан двухмесячный запас лекарств от коронавируса

﻿По решению губернатора его начали пополнять в том числе препаратами для детей

Запаса лекарств от ковида на госпитальных базах и в поликлиниках Челябинской области хватит на два месяца. Алексей Текслер принял решение выделить дополнительные средства из областного бюджета на закупку противовирусных и антибактериальных препаратов в преддверии пятой волны пандемии, которая вызвана «омикроном». Об этом в среду, 19 января, сообщила первый заместитель главы региона Ирина Гехт на брифинге по вопросам противодействия распространению инфекции.

«За счет регионального бюджета в том числе закупаем препараты для детей, поскольку прогнозируется рост заболеваемости среди детского населения. Соответственно на ковидных базах готовим и детские койки», — уточнила Ирина Гехт.

В аптечных сетях Челябинской области запас лекарственных противовирусных и антибактериальных препаратов составляет один месяц. Этого, по словам первого заместителя губернатора, достаточно, поскольку коммерческие структуры достаточно быстро пополняют свои склады.

«На сегодняшний день все препараты есть в наличии в розничной аптечной сети», — добавила Ирина Гехт.

Еще одним важным решением властей в Челябинской области стало открытие ковидных поликлиник в Челябинске и Магнитогорске. Все обратившиеся смогут сделать в них экспресс-тест на коронавирус и уже через 15 минут узнать результат анализа, получить при необходимости лекарства и дистанционно открыть больничный лист. Первых пациентов учреждения примут 26 января.

В Челябинской области выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса «омикрон». Новый штамм, как рассказал бывший главный эпидемиолог Минздрава Челябинской области, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов, отличается от предшественников высокой скоростью распространения, коротким инкубационным периодом, умением «уходить» от защитных антител и специфическими особенностями течения болезни. Как от него защититься, читайте на нашем сайте.

Также челябинцев призывают не затягивать с обращением к докторам в пандемию. Важно начать лечение в первые семь дней болезни.