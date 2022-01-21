В уральских поездах за 2021 год перевезли на 42% больше домашних животных

Питомцы путешествовали без сопровождения хозяев

Уральские поезда в 2021 году перевезли почти 4,8 тыс. домашних животных без сопровождения хозяев. По сравнению с 2020 годом услуга стала популярнее на 42%. Информацию сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

Чаще всего уральцы отправляли своих животных на поездах из Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени и Перми. Поездки без сопровождения владельцев можно осуществлять во всех поездах «Федеральной пассажирской компании» (дочернее общество ОАО «РЖД»), где есть багажное купе.

«Пассажирами» могут стать прирученные домашние питомцы, разрешенные для провоза в поездах дальнего следования. В течение всей поездки животное находится в закрытом опломбированном контейнере. Вместе с питомцем можно отправить сопроводительные документы, поилку с водой, кормушку и корм, одну игрушку для животного. За состоянием питомца во время поездки наблюдают проводники пассажирских вагонов.