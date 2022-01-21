Владимир Путин наградил коллектив ММК «За успехи в труде»

Губернатор Алексей Текслер поздравил магнитогорцев

Владимир Путин присвоил работникам Магнитогорского металлургического комбината почетные знаки «За успехи в труде». Указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

Коллектив ММК наградили «за большой вклад в развитие металлургической промышленности и высокие производственные показатели».

Слова поздравления магнитогорцам направил губернатор Алексей Текслер. Он назвал событие поводом для гордости всех жителей Челябинской области.

Особое внимание Алексей Текслер обратил на то, что Магнитогорск одним из первых в стране удостоился столь высокой государственной награды для лучших трудовых коллективов, учрежденной в России в 2021 году.

«Глава государства отметил большой вклад работников ММК в развитие российской металлургии и высокие производственные показатели компании. Особенно ценно, что комбинат получает эту награду в канун своего знаменательного юбилея. Девяносто лет назад, 1 февраля 1932 года, на доменной печи № 1 будущего металлургического гиганта была получена первая чугунная плавка, которая открыла большую и славную историю флагмана отечественной металлургии. ММК и сегодня уверенно развивается, сохраняя лидерские позиции в стране и в мире, реализует крупные инвестиционные, а также социальные и инфраструктурные проекты, в том числе уникальный городской проект „Притяжение“», — сказал губернатор.

Он поздравил металлургов Магнитки, всех жителей города с этим выдающимся достижением.

Одновременно с ММК почетный знак «присвоили коллективу корпорации „Тактическое ракетное вооружение“ (город Королев). Работники отмечены за большой вклад в создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны и высокие показатели в производственной деятельности».

Почетный знак «За успехи в труде» учрежден указом президента в августе 2021 года для дальнейшего совершенствования государственной наградной системы. Первым коллективом, получившим почетный знак, стали работники «Уралвагонзавода». Сотрудников удостоили награды в сентябре 2021 года.