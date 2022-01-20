Предприятия Челябинской области начали переводить сотрудников на удаленку

Меры профилактики коронавируса усилили в цехах, офисах и магазинах

Промышленные предприятия региона уведомили часть своих сотрудников о переходе на удаленный формат работы в связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон».

Накануне власти Челябинской области обратились к работодателям с просьбой усилить меры профилактики и перевести по возможности 30% и более сотрудников на удаленный формат работы. В настоящее время на крупных промышленных предприятиях готовят приказы об отправлении части штатного коллектива на удаленку, рассматривая в индивидуальном порядке возможность такого формата работы для каждого отдельного сотрудника.

«Мы понимаем, что эпидемия коронавируса вновь набирает обороты и это вынужденная мера. Жизнь и здоровье людей стоит на первом месте. Но к применению этой меры нужно подходить взвешенно: сварщика или сталевара на „удаленку“ нельзя отправить, а значит, усиленное внимание необходимо уделять мерам профилактики — замеру температуры, количеству санитайзеров, средствам индивидуальной защиты. Что касается административного персонала — экономистов, бухгалтеров, менеджеров, то к ним рекомендация вполне применима, главное, чтобы сотрудники выполняли обычный объем своей работы», — говорит исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области (СПП) Александр Гончаров.

Необходимость удаленного формата работы обсуждается на челябинском радиозаводе «Полет» (входит в концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника»), основная доля персонала которого активно работает в цехах, монтирует и вводит в эксплуатацию изделия для безопасности авиасообщения в разных городах страны. Завод выполняет госзаказ, поэтому его непрерывное функционирование критически важно.

У «Полета» напряженный график работы, предприятие обязано исполнить контрактные обязательства и трехлетнюю производственную программу. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в цехах и отделах усилена работа по профилактике заболеваемости среди сотрудников.

«Возобновлена кампания по вакцинации и ревакцинации персонала от COVID-19, контролируется соблюдение масочного режима, в течение рабочего дня измеряется температура, ведется обработка и дезинфекция помещений. Вопрос перевода сотрудников непроизводственных подразделений на „удаленку“ в настоящее время прорабатывается. В случае развития ситуации по негативному сценарию такую меру рассматриваем как необходимую», — сообщил гендиректор АО «Челябинский радиозавод „Полет“» Александр Нестеров.

Приказ о переводе некоторых сотрудников на удаленный формат работы в стадии подготовки и на обувной фабрике «Юничел». В основном такие меры затронут административный персонал предприятия, поскольку большая часть задействованных в производстве не может покинуть рабочие станки. Вопрос о переводе на удаленку также обсуждается на Челябинском компрессорном заводе, Челябинском цинковом заводе и других крупных предприятиях региона. Оборонные предприятия области также сообщили о практике перевода сотрудников в рабочий режим «на дому».

«Более 90% сотрудников предприятия вакцинированы, остальные переболели коронавирусом еще в первую волну, но сейчас проходят вакцинацию. Активно идет процесс ревакцинации, 50% из тех, кому она положена, уже поставили прививку. Сами сотрудники считают вакцинацию необходимостью, поскольку часто летают в командировки, и этот год не стал исключением. На удаленный формат работы переведем сотрудников, возраст которых более 65 лет, по остальным работникам решение будет приниматься в индивидуальном порядке. Предприятие выполняет гособоронзаказ, поэтому далеко не всех мы может перевести на удаленный формат», — говорит гендиректор «НИИ по измерительной технике — радиотехнические комплексы им. А. М. Брейгина» Дмитрий Брейгин.

На предприятиях среднего и малого бизнеса Челябинской области «удаленка» будет носить частный характер и не превысит 30% сотрудников, которых и так порой можно по пальцам пересчитать.

«Для малого бизнеса перевод работников на „удаленку“ в разы сложнее, чем для крупных предприятий, если только сама специфика компании не предполагает удаленный формат, как в ИТ-компаниях. В иных случаях предприниматели теряют клиентов и прибыль, их издержки растут. В этой ситуации необходимо проработать перечень дополнительных мер поддержки для малых предприятий, которые наиболее восприимчивы к влиянию пандемии и пострадали от ее воздействия. Такая работа ведется в Минэкономразвития области, думаю, что в ближайшее время будут озвучены ее результаты», — говорит председатель челябинского регионального отделения «Опоры России» Артем Артемьев.

По его словам, сезонный фактор уже в феврале — марте увеличит активность малого бизнеса в регионе, что связано с открытием туристического сезона, началом работ по благоустройству территорий, строительно-ремонтных работ. Необходимо, чтобы к этому времени большая часть пострадавших от пандемии компаний смогла восстановиться.

Для контроля за сотрудниками на «удаленке» на некоторых крупных производственных предприятиях области устанавливают специальное программное обеспечение, позволяющее отслеживать процесс занятости человека и даже отдельные его действия.

«С начала пандемии спрос на софт, позволяющий отслеживать действия сотрудников удаленно, вырос более чем в два раза, и тенденция роста продаж сохраняется. Речь не идет о закрытии задач в корпоративной программе. Наше программное обеспечение позволяет осуществлять мониторинг и эффективность работы в режиме реального времени, может отслеживать каждое действие человека. При установке требуется письменное согласие работника, но проблем, как правило, с этим не возникает. Работодатели зачастую предоставляют работникам корпоративные ноутбуки, планшеты, телефоны. Утечка персональной информации исключена», — говорит начальник отдела продаж систем мониторинга «Инсайдер» Александр Корнев.

По его словам, современные технологии усиливают контроль за действиями сотрудников, но для ответственных работников это не проблема.