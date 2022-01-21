В Челябинской области количество преступлений выросло на 3%

Раскрываемость осталась на прежнем уровне



Прокуратура Челябинской области опубликовала данные о преступности в регионе за 2021 год. Количество преступлений по сравнению с 2020 годом выросло на 3,1% и достигло больше 65,3 тыс. случаев.

Доля преступлений, совершенных в Челябинской области, от общего числа по России (более 2 млн случаев) составляет 3,2%.

При этом количество деяний, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, сократилось на 9,3%, в том числе со смертельным исходом — на 3,3%. На 11,5% меньше совершено краж автомобилей, количество грабежей и разбоев снизилось на 10,8% и 7,6% соответственно, действий хулиганского характера — на 11,8%, угонов автотранспортных средств — на 25,8%.

Также на 3,9% сократилось количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения, ранее судимыми лицами — на 2,7%, на столько же снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах. Несовершеннолетними совершено на 25,7% меньше преступлений.

Раскрываемость в 2021 году осталась на прежнем уровне и составила 53,2% от общего количества случаев.