Челябинская область готовится развернуть более 10 тысяч ковидных коек

﻿Такую рекомендацию региону дал федеральный Минздрав

Челябинская область по рекомендации федерального Минздрава готовится развернуть 10 624 койки в ковидных госпиталях. Такое число мест может потребоваться из-за высокой заразности «омикрона». Об этом в среду, 19 января, сообщила первый заместитель главы региона Ирина Гехт на брифинге по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионе.

«Мы прогнозируем рост заражений, поэтому готовность мест на ковидных базах должна быть выше. Минимальное число ковидных коек в Челябинской области было 14 июня 2021 года — 1617. А максимальное число было во время четвертой волны — 8853 койки. По рекомендациям Минздрава, в пятую волну пандемии число мест в больницах должно на 20% превышать эту цифру», — рассказала Ирина Гехт.

Сейчас в медицинских организациях Челябинской области развернуто 1726 коек, свободный коечный фонд составляет почти 22%. Пока в регионе нет увеличения количества госпитализаций, но количество ПЦР-положительных пациентов растет.





«Эпидемиологи говорят не только о снижении патогенности „омикрона“, но и о повышении его контагиозности. Доля детей младшего возраста в числе заболевших может достигнуть 15%. Такого при предыдущих штаммах не было, и это тоже такой очень серьезный вызов. За счет регионального бюджета закупаем препараты в том числе для детей и готовим для них койки на ковидных базах», — уточнила Ирина Гехт.

Запаса лекарств от ковида на госпитальных базах и в поликлиниках Челябинской области хватит на два месяца. Алексей Текслер принял решение выделить дополнительные средства из областного бюджета на закупку противовирусных и антибактериальных препаратов в преддверии пятой волны пандемии, которая вызвана «омикроном».

Еще одним важным решением властей в Челябинской области стало открытие ковидных поликлиник в Челябинске и Магнитогорске. Все обратившиеся смогут сделать в них экспресс-тест на коронавирус и уже через 15 минут узнать результат анализа, получить при необходимости лекарства и дистанционно открыть больничный лист. Первых пациентов учреждения примут 26 января.

В Челябинской области выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса «омикрон». Новый штамм, как рассказал бывший главный эпидемиолог Минздрава Челябинской области, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов, отличается от предшественников высокой скоростью распространения, коротким инкубационным периодом, умением «уходить» от защитных антител и специфическими особенностями течения болезни. Как от него защититься, читайте на нашем сайте.

Также челябинцев призывают не затягивать с обращением к докторам в пандемию. Важно начать лечение в первые семь дней болезни.