Алексей Текслер более трех часов отвечал на вопросы жителей Челябинской области

Живое общение прошло в формате традиционной прямой линии с главой региона

Собрано 9 583 вопроса. Формат подобной коммуникации для главы региона традиционный: Алексей Текслер ежегодно подводит итоги и отвечает на все вопросы южноуральцев лично.





В этом году внедрены несколько новых инициатив. Впервые обращения южноуральцев принимались через чат-бот в МАХе. Живая встреча жителей области с губернатором прошла в деловом зале, среди гостей: ветераны СВО, руководители общественных приемных губернатора в муниципалитетах, учителя, фермеры, южноуральцы разных возрастов и интересов. В прямом эфире Алексей Текслер озвучивал поручения главам и профильным министрам.





Жители Челябинской области присылали свои обращения на самые разные темы. ТОП-5 тем такой:

— вопросы ЖКХ — 21,4 процента;

— дороги — 16,2 процента;

— благоустройство — 11,6 процента;

— здравоохранение — 10,5 процента;

— социальное обслуживание — 8,6 процента.

Кроме вопросов были предложения, пожелания и благодарности. Жители области отмечают новые объекты благоустройства в небольших населенных пунктах, темпы обновления транспорта, новые проекты в спорте.





В ходе прямой линии Алексей Текслер сделал ряд важных заявлений:

— более 130 миллиардов рублей будет направлено на ЖКХ области до 2030 года;

— разрабатывается законопроект о квотировании — обязательном трудоустройстве бойцов специальной военной операции;

— 78% региона газифицировано, работа будет продолжена и по догазификации;

— действующие объекты соцсферы должны быть трансформированы к доступной среде, а новые — работать в связке с региональным центром адаптивного спорта;

— 100 млн рублей будет направлено на уличное освещение;

— сфера здравоохранения получила рекордную за 30 лет поддержку в развитии.





Глава региона взял на личный контроль проблему молодой семьи, выплачивающей ипотеку за недострой. В заложниках финансовой пирамиды оказались около 150 семей.

«Красной нитью» в ходе всего эфира звучала тема сохранения памяти: губернатора пригласили на экскурсию по старинным улицам города Троицк, в семейный музей в Челябинске, просили помочь с открытием стелы и нового мемориала бойцам.





Алексей Текслер акцентировал внимание на поддержке семей с детьми, он много говорил об условиях для полноценного и счастливого детства и подготовке к Новому году: «Детям нужен праздник».