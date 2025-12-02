В Челябинске завершается реконструкция мемориала «Скорбящие матери»

На объекте осталось уложить плитку из гранита

На прямую линию губернатора Челябинской области обратился внук Героя Советского Союза Денис Луценко из Москвы. Он спросил, когда закончится реконструкция и реновация мемориала «Скорбящие матери». Уже несколько лет он не может со своей семьей попасть на могилу деда.

Объект не смогли открыть к 9 Мая, поскольку мемориал был признан объектом культурного наследия.

«Глава города фактически каждый месяц мне докладывает о том, как там ведутся дела. И сам я знаю, активно в процессе. Надо сказать, что у нас улица названа в честь Героя Советского Союза Луценко», — отметил губернатор.

Глава Челябинска Алексей Лошкин пояснил, что ремонт начали в 2024 году, монумент открыт и доступен для посещения:

«У нас там проходят торжественные мероприятия. Запланировано торжественное возложение ко Дню памяти Неизвестного Солдата. И что касается мемориальной части, той, где установлен непосредственно мемориал Герою Советского Союза Василию Денисовичу Луценко, доступ к нему открыт. На этом объекте осталось заключительно уложить плитку из гранита в общем объеме порядка 100 квадратных метров. Эти работы подрядчик планирует завершить в ближайшее время».