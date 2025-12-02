На прямую линию губернатора Челябинской области обратился внук Героя Советского Союза Денис Луценко из Москвы. Он спросил, когда закончится реконструкция и реновация мемориала «Скорбящие матери». Уже несколько лет он не может со своей семьей попасть на могилу деда.
Объект не смогли открыть к 9 Мая, поскольку мемориал был признан объектом культурного наследия.
«Глава города фактически каждый месяц мне докладывает о том, как там ведутся дела. И сам я знаю, активно в процессе. Надо сказать, что у нас улица названа в честь Героя Советского Союза Луценко», — отметил губернатор.
Глава Челябинска Алексей Лошкин пояснил, что ремонт начали в 2024 году, монумент открыт и доступен для посещения:
«У нас там проходят торжественные мероприятия. Запланировано торжественное возложение ко Дню памяти Неизвестного Солдата. И что касается мемориальной части, той, где установлен непосредственно мемориал Герою Советского Союза Василию Денисовичу Луценко, доступ к нему открыт. На этом объекте осталось заключительно уложить плитку из гранита в общем объеме порядка 100 квадратных метров. Эти работы подрядчик планирует завершить в ближайшее время».