Губернатор Челябинской области анонсировал запуск региональной программы «Светлый город»

В 2026 году в регионе планируют заменить около 50 тысяч светильников

Более 50 тысяч новых светильников и 100 миллионов рублей — таков масштаб новой областной программы «Светлый город», которую анонсировал губернатор Алексей Текслер в ходе прямой линии. Глава региона отреагировал на серьезную проблему, актуальную для многих муниципалитетов, — неудовлетворительное состояние уличного освещения, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Поводом стало эмоциональное обращение жительницы из Озерска, зачитанное в эфире прямой линии. Алексей Текслер сообщил, что на Южном Урале с 2026 года стартует масштабная программа «Светлый город». На ее реализацию первоначально будет выделено 100 миллионов рублей из областного бюджета. Так, в частности, планируется заменить около 50 тысяч светильников по всему региону и обустроить освещение там, где его нет.

«И не только заменить освещение, но и оборудовать столбы со светильниками там, где их нет. Можно использовать инфраструктуру наших сетевых компаний. Особое внимание должно быть уделено тем участкам, где есть подходы к соцучреждениям. Собственно там, где наши дети ходят чаще всего, — вот это должен быть безусловный приоритет при определении конкретных направлений», — добавил Алексей Текслер.

Глава Озерска Евгений Щербаков, комментируя претензии местной жительницы, сообщил, что по основным дорогам освещенность составляет около 95%, а все предписания ГИБДД по пешеходным переходам устранены. Он отметил положительную динамику и объявил о дополнительном контракте на ремонт уличного освещения в декабре. Губернатор поручил главе муниципалитета лично встретиться с заявительницей и адресно решить обозначенные вопросы, а также использовать для этого дополнительные ресурсы.

Алексей Текслер также подчеркнул, что в регионе важно системно подойти к модернизации уличного освещения. Это необходимо прежде всего в целях вопросов безопасности детей и пешеходов.