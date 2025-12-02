Алексей Текслер поручил адаптировать объекты для маломобильных граждан на Южном Урале

Губернатор сделал акцент на развитии адаптивного спорта

Вопрос о развитии инклюзивной среды, заданный на прямой линии губернатора Алексея Текслера победительницей конкурса «Юный глава» Марией Баташовой, стал поводом для конкретных поручений главы региона всем муниципалитетам. Основной акцент будет сделан на приведении к современным стандартам уже существующих социальных объектов.

Отвечая на вопрос о создании безбарьерной среды, Алексей Текслер подчеркнул, что все новые объекты в области — от спортивных сооружений до транспорта — строятся с учетом нужд людей с ограниченными возможностями здоровья. В Миассе примером такого подхода стал недавно открытый центр скалолазания, о котором упомянул глава города Юрий Ефименко, подключившийся к обсуждению.

«Строить новые объекты сразу по таким правилам — это очень важно. Но муниципалитеты должны трансформировать действующие объекты к доступной среде», — заявил губернатор.

Он поручил каждому муниципальному образованию разработать программу по переводу значимых объектов, особенно в сфере культуры, в режим доступной среды.

«Давайте отфиксируем поручения по этому поводу всем муниципальным образованиям», — сказал Алексей Текслер.

Кроме инфраструктуры, в фокусе внимания — развитие адаптивного спорта. Губернатор указал на необходимость усиленной работы с региональным Центром адаптивных видов спорта и создания соответствующих секций на всех новых спортивных объектах.