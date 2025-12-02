В Челябинской области модернизировали около 460 объектов здравоохранения

В медучреждения региона с 2019 года направили 13 тысяч единиц оборудования и около 800 автомобилей СМП

За последние годы в Челябинской области проведена беспрецедентная по масштабам модернизация первичного звена здравоохранения. Как сообщил на прямой линии 2 декабря губернатор Алексей Текслер, всего в регионе было построено или капитально отремонтировано около 460 медицинских объектов.

«Мы построили на сегодняшний момент 135 новых ФАПов, еще 200 было отремонтировано в течение этого времени. И мы не будем останавливаться на месте. Всего порядка 460 объектов было либо построено, либо капитально отремонтировано за последние годы. Таких масштабов развития первичного звена в новейшей истории не было точно», — отметил губернатор.

Модернизация коснулась не только зданий, но и их оснащения. С 2019 года в медучреждения региона было поставлено 13 тысяч единиц различного оборудования и около 800 автомобилей скорой медицинской помощи.

Работа по укреплению материально-технической базы здравоохранения продолжается. В ближайших планах — начало строительства нового многопрофильного медицинского центра в Магнитогорске и решение вопроса о федеральном финансировании для возведения новой больницы в Златоусте.