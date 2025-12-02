Дороги и ЖКХ возглавили топ тем, волнующих южноуральцев

Также Алексея Текслера больше всего спрашивают о благоустройстве, медицине и соцобслуживании

К началу прямой линии с губернатором Челябинской области южноуральцы задали Алексею Текслеру более 7 тысяч вопросов. Среди тем лидируют традиционно вопросы развития жилищно-коммунального хозяйства, ремонта дорог и благоустройства, а также здравоохранение и социальное обслуживание, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Алексей Текслер признался, что с первых часов сбора вопросов наблюдал за тем, какие темы волнуют жителей региона.

«В первый день лидировала тема дорог, затем стало „догонять“ ЖКХ. Должен признать, жилищно-коммунальное хозяйство, действительно, „недолюбленная“ у нас тема, мы это понимаем, поэтому в прошлом году решили запустить программу модернизации ЖКХ. Назвали ее „Большой ремонт 74“ — и до 2030 года в нее будет вложено 134 миллиарда рублей, будет модернизировано и построено с нуля более полутора тысяч объектов», — отметил губернатор.

Он подчеркнул, что в 2025 году в сферу ЖКХ было направлено более 14 миллиардов, было отремонтировано более сотни километров тепловых сетей, котельных, построено шесть новых котельных, что не замедлило сказаться на подготовке к отопительному сезону.

«Я работаю шесть лет, и надо сказать, за последние годы в первый раз практически все наши муниципалитеты вовремя получили паспорта готовности, притом что значительно усложнились требования. Из 43 муниципалитетов 41 получил паспорт готовности до 15 ноября, два получают эти акты сейчас. Такого не было никогда — в целом серьезное достижение», — рассказал губернатор.

Добавим, вопросы главе региона можно задавать вплоть до окончания прямой линии — на сайте спроситекслера.рф или по телефону горячей линии 8-800-500-74-50.