Алексей Текслер: в Челябинской области 78% домов обеспечены газом

По этому показателю регион занимает лидирующие позиции в России

Несмотря на то, что Челябинская область входит в число лидеров России по уровню газификации (78%), вопрос подключения к голубому топливу отдельных населенных пунктов остается болезненным. На прямой линии губернатор Алексей Текслер, отвечая жителю поселка Большие Харлуши, подтвердил, что на решение этих задач ежегодно направляется около миллиарда рублей в рамках государственных программ, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

На прямой линии житель поселка Большие Харлуши Александр Келлер задал вопрос, который волнует многих: «Когда будет газ в селе? Уже обещают много лет, кругом новые поселки газифицируются, а нас — нет».

Алексей Текслер отметил, что, несмотря на лидерские позиции региона по общему уровню газификации (78%), оставшиеся 20% населенных пунктов без газа требуют особого внимания и решения инфраструктурных проблем. Ключевым препятствием для Сосновского района является ограниченная мощность газораспределительной станции «Митрофановская».

«Она, говоря на языке газовиков, „заперта“. Мы договорились с „Газпромом“, подписали программу газификации. „Газпром“ начал проектировать новую станцию „Митрофановская“, мощность которой увеличится примерно в 10 раз. Это станет решением для целой локации», — пояснил глава региона.

Конкретные шаги и сроки по поселку Большие Харлуши озвучил глава Сосновского муниципального округа Евгений Ваганов. По его словам, уже получены технические условия на проектирование газопровода Большие Харлуши — Мамаево — Альмеево протяженностью около 6 километров.

Кроме того, заключен контракт на проектирование. На эти цели из районного бюджета выделено 10 миллионов рублей. Работа должна быть завершена до 31 октября 2026 года. После получения положительной экспертизы строительство газопровода планируется включить в программу на 2027—2028 годы.