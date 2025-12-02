В Челябинской области работает комплексная поддержка участников СВО

Это остается приоритетом для властей региона

На прямой линии 2 декабря губернатор Челябинской области Алексей Текслер ответил на острый вопрос ветерана специальной военной операции. Антон Яковлев, получивший тяжелое ранение, спросил о социальной и трудовой помощи для ветеранов СВО.

«Какие в нашем регионе существуют и планируются меры поддержки, трудоустройства ветеранов, получивших увечья и тяжелые ранения?» — задал вопрос Антон Яковлев.

Алексей Текслер назвал помощь в трудоустройстве ключевым элементом адаптации. Он сообщил, что в регионе уже действует специальный банк вакансий с зарплатой не ниже средней по области, а с промышленниками заключено соглашение о приоритетном приеме на работу участников СВО. Для поддержки работодателей, создающих места для ребят с инвалидностью, предусмотрены доплаты из бюджетов.

Особое внимание губернатор уделил персональному подходу.

«Центры занятости получили поручение индивидуально каждый раз с этим вопросом очень внимательно разбираться. Мы в ручном режиме отрабатываем каждое обращение», — подчеркнул Алексей Текслер.

Также глава региона рассказал о работе многофункционального центра поддержки участников СВО в Челябинске, где в режиме одного окна можно получить помощь по реабилитации, трудоустройству и социальным вопросам. В следующем году подобные филиалы планируется открыть в других крупных городах области. Отдельно губернатор отметил важность медицинской и психологической реабилитации на базе специализированных учреждений, таких как госпиталь ветеранов войн, а также программ по адаптивному спорту.

Глава региона заявил, что поддержка участников специальной военной операции и их семей остается главным приоритетом для областных властей, и поручил главам всех муниципалитетов держать эту работу на особом контроле.