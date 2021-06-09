УКВЗ начал производить первую партию трамваев для Челябинска

В город транспорт доставят к 1 сентября

На Усть-Катавском вагоностроительном заводе начали производить первую партию трамваев для Челябинска. В настоящий момент изготовили 14 кузовов, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Согласно графику поставки, первая партия из 10 трамваев поступит в Челябинск до 1 сентября. Однако темпы производства позволяют надеяться, что эта цифра будет больше. Оставшиеся трамвайные вагоны встанут на рельсы до конца текущего года», — отметил министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.

Из 14 созданных вагонов шесть уже окрашены. Также выполнена внутренняя отделка, установлено оборудование.

«Так называемый белый кузов — это этап сборки, на котором уже сварен и окрашен кузов будущего трамвая, устанавливаются стекла, элементы внешней облицовки, укладывается пол. Кузов стоит еще на технологических тележках. В это время отдельно происходит сборка непосредственно тележки трамвая, на которую впоследствии будет установлен белый кузов в финальной сборке, и трамвай обретет узнаваемый внешний вид», — пояснил директор дивизиона «Городской общественный транспорт» компании «Синара — Транспортные Машины» Николай Пронин.

Новые частично низкопольные и односекционные трамваи будут удобными для поездок маломобильных граждан и пассажиров с детскими колясками. Вагоны оборудуют посадочными устройствами в виде выдвижной или откидной рампы. Кроме того, в салонах установят кондиционеры, системы видеонаблюдения, информационные табло, светодиодные указатели, USB-зарядные устройства и точки доступа Wi-Fi. Максимальная вместимость вагона составит 187 человек (сидячих мест — 27).

Напомним, что контракт на поставку 30 трамваев для Челябинска 26 апреля подписали областное государственное казенное учреждение «Организатор перевозок Челябинской области» и ООО «Торговый дом СТМ» (входит в группу «Синара»). Эта компания — единственный участник и победитель аукциона. На покупку новых вагонов для южноуральской столицы из регионального бюджета направят 1,059 млрд рублей. Транспортные средства «Торговый дом СТМ» закупает на Усть-Катавском вагоностроительном заводе.