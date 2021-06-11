Челябинская область получит 2,3 миллиарда рублей на покупку экологичного транспорта

На средства из федерального бюджета приобретут 150 газомоторных автобусов и 10 трамваев

Правительство Российской Федерации в рамках федерального проекта «Чистый воздух» дополнительно распределит 4,8 млрд рублей между крупными промышленными регионами. Соответствующее решение принял председатель правительства России Михаил Мишустин.

«Для жителей крупных промышленных центров загрязнение воздуха — достаточно острая экологическая проблема. В этом году на мероприятия в рамках федерального проекта „Чистый воздух“ дополнительно распределим 4,8 млрд рублей. Средства получат четыре индустриальных региона с большим количеством предприятий: Забайкальский край, Вологодская, Кемеровская и Челябинская области», — отметил Михаил Мишустин.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, Челябинская область в рамках федерального проекта получит 2,3 млрд рублей на реализацию мероприятий по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах. Средства будут направлены на приобретение 150 новых газомоторных автобусов для Челябинска (1,9 млрд рублей) и десяти трамваев для Магнитогорска (370 млн рублей).

В пресс-службе Минэкологии Челябинской области отмечают, что работа по обновлению парка общественного транспорта ведется параллельно со снижением выбросов промышленных предприятий и рекультивацией челябинской городской свалки. В итоге к 2030 году планируется снизить загрязнение атмосферы на 50%.

В этом году в Челябинск поступят 30 новых трамваев. На Усть-Катавском вагоностроительном заводе уже начали производить первую партию вагонов. В соответствии с условиями техзадания, десять трамваев поставят в Челябинск к сентябрю, еще двадцать — до конца года.